Lasagna u dirljivoj objavi otvorio dušu fanovima: "Moglo bi biti mračno, ali nadam se da ću pomoći svima koji se bore s tjeskobom''

Nova pjesma Baby Lasagne sutra će ugledati svjetlo dana, a pjevač je sada o njoj detaljno progovorio na svom Instagram profilu.

Broji se sitno do izlaska nove pjesme "Biggie Boom Boom" Baby Lasagne, a u najnovijoj objavi na Instagramu osvrnuo se na ono što će sutra objaviti.

"Sutra izlazi pjesma, pjesma koja je stvorila Baby Lasagnu.

''Biggie Boom Boom'' je napisan 31. ožujka 2023. i osjećao sam da bi to moglo biti nešto više, više od samo jedne pjesme - projekta. Stoga osjećam da ovo moram podijeliti s vama, podijeliti koliko je ovo posebno za mene. Ovo je zastrašujuće i uzbudljivo. Sutra izlazi pjesma koja je sve pokrenula", započeo je pjevač.

"Najluđi dio je to što je netko ovdje da to sluša - vi. Prije godinu dana snimao sam, producirao i objavljivao svoju glazbu, ali jedva da je imala nekoliko stotina pregleda, a sada vas je ovdje vojska koja je zapravo spremna slušati, i jednostavno ne mogu opisati koliko je to ponizno. Dirljivo je kako ovo mijenja život. Hvala vam od srca što ste zaista ostvarili san 9-godišnjeg Marka", dodao je pa opisao nadolazeću pjesmu.

"Pjesma je ispjevana iz perspektive tjeskobe i spot bi mogao biti mračan, ali na kraju, kao što ćete vidjeti, predstavlja svjetlo, predstavlja izlaz, predstavlja nadu. Nadam se da ću pomoći svima vama koji se borite s bilo kojom vrstom tjeskobe. Još jednom, toliko toga ste mi pružili i samo se nadam da vam to kroz glazbu mogu vratiti", zaključio je.

Podsjećamo, Baby Lasagna je nedavno zabrinuo pratitelje jezivom objavom, ali brzo se saznalo kako je u pitanju izlazak spomenute pjesme. Više pročitajte OVDJE.

Priredio je i pravi spektakl u Varaždinu pred više od 25 tisuća ljudi, a više o tome nalazi se OVDJE.

Za In magazin otkrio je i detalje priprema za vjenčanje.

