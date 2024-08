Aca Lukas poslao poruku Severini? Objavio da bi on pjevao u Sarajevu besplatno za Novu godinu!

Nakon incidenta na srpskoj granici Severinu je podržala gradonačelnica Sarajeva gdje će naša pjevačica nastupiti za Novu godinu, a o tom koncertu sad se oglasio srpski pjevač Aca Lukas.

Vijest da je Severina Vučković privedena na srpskoj granici zbog spornih izjava u ponedjeljak je odjeknula cijelom regijom. Pjevačica je nakon toga dobila podršku brojnih osoba iz javnog života, a jedna od njih je gradonačelnica Sarajeva gdje će Seve nastupiti za Novu godinu.

O tome je imao nešto za reći srpski pjevač Aca Lukas koji se iz nepoznatih razloga uključio u cijelu ovu priču svojom objavom na društvenim mrežama.

Kako piše Dnevni avaz, Severinin nastup koštat će blizu 800 tisuća konvertibilnih maraka, odnosno, oko 40 tisuća eura, a evo što Lukas misli o tome.

"Volim Srbiju, volim Beograd, volim Bosnu i Hercegovinu, volim Sarajevo, volim Hrvatsku, volim Zagreb... Želim da moje kolege i kolegice ne pljačkaju budžetske pare jer je to novac od svih građana. Pjevat ću u Sarajevu za Novu Godinu bez honorara jer nema smisla da nekoga plaćaju 800.000 KM. To bi bila velika sramota! Sarajlije znaju što je glazba", napisao je na društvenim mrežama Lukas koji s našom pjevačicom ima i duet.

Odmah nakon Lukasa, oglasio se i njegov menadžer Saša Mirković i potvrdio njegove riječi.

''Iako imamo zakazanu Novu godinu, spremni smo je otkazati i da Aca Lukas i Folk House bend nastupaju u Sarajevu i to bez honorara. Danas smo se to dogovorili, ako Sarajevo to želi. Znači zabava cijelu noć, a Sarajevo za to neće platiti ni marku! Želimo uz to donirati JU Pazarić kao što smo to već napravili. Pozivam Grad Sarajevo da planirani novac potroši na nešto korisnije građanima, a mi ćemo ih u novogodišnjoj noći zabavljati besplatno'', napisao je Mirković.

Više o Severininom zadržavanju na granici pročitajte OVDJE.

Pjevačica je imala i poruku za hrvatske policajce. O tome više pročitajte OVDJE.

O svemu se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

