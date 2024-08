Poznati pjevač doživio isto što i Seve na srpskoj granici, podijelio mučno iskustvo: ''Bacili su mi sve lijekove, skinuli su me gotovo do gola!''

Pljušte poruke podrške za Severinu nakon incidenta na granici sa Srbijom. Oglasio se i folk-pjevač koji je ispričao svoje iskustvo.

Vijest da je Severina Vučković privedena na srpskoj granici zbog spornih izjava u ponedjeljak je odjeknula cijelom regijom. Brojne slavne face su je podržale, a jedan od njih je i Bojan Tomović, crnogorski turbo-folk pjevač.

Pjevač je za srpske medije rekao da se njemu dogodila slična situacija kada je iz Srbije htio ući u Hrvatsku.

''Doživio sam isto što i Severina prije nekoliko mjeseci na graničnom prijelazu Bezdan, sa srpske strane, samo što mi je srpski policajac bacio sve lijekove iako sam pokazao liječnički nalaz. Bacati lijekove bolesnoj osobi je sramota. Kasnije sam preko zajedničkog prijatelja iz Sombora saznao da sam tom policajcu privatno antipatičan i da mi je to napravio jer je mogao", započeo je za Nova.rs.

"U autu je bio i moj rođeni brat sa suprugom i dvogodišnjim djetetom, išli smo privatno u Osijek, ali i njima je put prisjeo jer me ovaj maltretirao sat vremena samo zato što - kako je rekao - može. Podržavam Severinu i sve koji trpe policijsku torturu, to je sramota. Ja sam bolestan čovjek i moram piti lijekove do kraja života, da bi mi neki iskompleksirani policajac bacio lijekove u kantu za smeće usred kućice na graničnom prijelazu'', dodao je.

''Bilo je to na graničnom prijelazu Bezdan sa srpske strane, Hrvati su me pustili i dočekali najnormalnije, a ovi diktatori su me maltretirali sat vremena. Skinuli su me gotovo do gola, ostale su samo gaćice na meni i unatoč tome što sam im pokazao liječnički nalaz, bacili su sve moje lijekove. Želim da se objavi istina", zaključio je furbo-folk pjevač koji je najpoznatiji po pjesmama ''Na distanci'', ''Nisam te zaboravio'', ''Ode jedna dođu dve''.

Više o Severininom zadržavanju na granici pročitajte OVDJE.

O svemu se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a poznato je i kome je trebala pjevati na rođendanu.

