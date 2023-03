Nakon prekida dugogodišnje veze brzo pronašao novu ljubav, ne odvaja se od 10 godina mlađe, poznate ljepotice

Austin Butler i Kaia Gerber snimljeni su na romantičnom odmoru u Meksiku na koji su se otputili nakon dodjele Oscara i njegove zaposlene sezone.

Jedan od trenutačno najpopularnijih glumaca i zvijezda filma "Elvis" Austin Butler možda nije osvojio Oscara za ulogu legendarnog glazbenika Elvisa Presleyja, ali čini se da mu ovih dana nije loše i da mu to nije teško palo.n

31-godišnji Austin nakon svega je odlučio dobro odmoriti pa je snimljen na romantičnom izletu u Los Cabosu u Meksiku, sa svojom djevojkom, manekenkom Kaiom Gerber.

Iza njega je naporna i zaposlena sezona koja je zaokružena dodjelom Oscara na kojem mu je izmakla nagrada za najboljeg muškog glumca u filmu "Elvis", a koja je pripala njegovom kolegi Brendanu Fraseru za ulogu u filmu "The Whale", nakon koje je itekako zaslužio odmor.

Paparazzi su ga snimili s 21-godišnjom Kaiom dok su se opuštali i sunčali pokraj bazena, a ona je dodatnu pažnju plijenila svojim minijaturnim bikinijem.

O njihovoj se ljubavi počelo pričati nakon što su prvi puz viđeni zajedno u prosincu 2021. u Los Angelesu na satu joge, a onda su se počeli pojavljivati na brojnim događanjima poput Met Gale, premijere "Elvisa" u Cannesu i Vanity Fair Oscars zabave ranije ovog mjeseca.

Lijepa Kaia, inače kći slavne manekenka Cindy Crawford i Randea Gerbera, u prošlosti je ljubila glumca Jacoba Elordija i komičara Petea Davidsona, dok je on bio u dugogodišnjoj vezi s glumicom Vanessom Hudgens i to od 2011. do 2020. Nakon toga povezivali su ga s glumicama Olivijom DeJonge i Lily-Rose Depp, no čini se da je pravu sreću pronašao s Kaiom.

