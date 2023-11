Naš glumac pozirao sa zvijezdom filmova za odrasle i najavio iznenađujuće novosti: "Oduvijek sam htio snimati takav format i želja mi se ispunila"

Asim Ugljen objavio je fotografiju na kojoj mu u naručju sjedi zvijezda filmova za odrasla Marija Zadravec, a otkrio je i da je s njom ostvario svoj glumački san.

Glumac Asim Ugljen izazvao je pomutnju na društvenim mrežama svojom posljednjom objavom.

Asim je objavio fotografiju na kojoj pozira sa zvijezdom filmova za odrasle Marijom Zadravec, koja je ovih dana na Sajmu erotike u Celju osvojila nagradu za najbolju pornoumjetnicu. Zadravec je Asimu sjela u krilo, a on je uz fotografiju otkrio i detalje njihove suradnje.

"Napokon! Nakon toliko godina neispunjene želje, napokon su prepoznali moj potencijal. Kolegica Zadravec i ja nakon snimanja. Bome me iscijedila. I neka je. Oduvijek sam htio snimati takav format i želja mi se ispunila. Bilo je zahtjevno, no zabavno, ali mislim da sam bio OK. Kolegica je zadovoljna i zadovoljena. A ja sam imao lude sreće da za partnericu dobijem Mariju Zadravec, poznatiju kao Mery Sweet, svjetsku prvakinju u seksu, našu najpoznatiju glumicu u filmovima za odrasle te od sinoć i dobitnicu nagrade za najbolju pornoartisticu u industriji. Uvijek sam imao najbolje partnerice, a sad sam opravdao i titulu s profila. Ne onu gusarskog kapetana. Stay tuned!" napisao je Asim i pokrenuo lavinu komentara.

"San svakoga muškarca, nisu drugi te sreće", "To fakat ili?", "Kad ćemo imati priliku vidjeti to?", "Ma daj, je li to sa životne bucket liste?", pisali su mu pratitelji, a jednoga je zanimalo i što na to kaže njegova supruga, no Asim mu nije odgovorio.

Suradnju je na svojem Instagramu potvrdila i Zadravec, koja je objavila njihov zajednički video uz kratki opis: "Asimov glumački san je ispunjen."

O čemu se tu točno radi, doznat ćemo s vremenom.

Inače, Asim je od 2011. godine u sretnom braku s glumicom Martom Bolfan Ugljen, s kojim ima i dvoje djece - sina Dina i kćer Leilu.

