Kad je okrenula leđa, imalo se što vidjeti, kroz opasni porez izvirilo je više od očekivanog!

Manekenka Anja Rubik ukrala je pozornost na premijeri filma "Horizon: An American Saga" na Filmskom festivalu u Cannesu.

Anja Rubik, jedna od najtraženijih manekenki na svijetu, pobrinula se da ne prođe neprimijećeno na 77. Filmskom festivalu u Cannesu.

Manekenka je na premijeru filma "Horizon: An American Saga" stigla u naizgled čednoj haljini, koja je sprijeda bila zatvorena do grla, no kad se okrenula leđima, otkrila je i puno više od očekivanog.

Naime, visoki izrez na haljini otkrio je njezinu golu stražnjicu, a fotografi su spremno dočekali golišave prizore.

Fotografije pogledajte u galeriji.

Rubik je rođena u Poljskoj, no zbog roditelja koji su bili veterinari u djetinjstvu je često mijenjala adrese, pa je tako živjela i u Grčkoj, Kanadi i Južnoafričkoj Republici. Kad joj je bilo 11 godina, vratila se u Poljsku, gdje je dvije godine kasnije potpisala ugovor s jednom manekenskom agencijom. Sa 17 godina preselila se u Pariz, gdje je istovremeno pohađala srednju školu i gradila manekensku karijeru. Svoj debi na modnoj pisti imala je 1998. godine, na reviji modne kuće Chanel, a ostalo je povijest. 2003. godine preselila se u New York, gdje i danas živi, te je nastavila raditi s brojnim luksuznim modnim brendovima, a nebrojeno je puta krasila i naslovnice najpoznatijih modnih časopisa.

Iza nje je brak sa srpskim manekenom Sašom Kneževićem, za kojeg se udala 2022. na Mallorci, a razveli su se 2015. godine. Manekenka otad uspješno skriva svoj ljubavni život.

