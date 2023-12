Anđa Marić pokazala zgodnog mlađeg brata koji je prošao ispod radara javnosti, jedva se čekala i nečim pohvaliti: "Koliko dugo sam morala čuvati ovu tajnu!"

Anđa Marić objavila je fotografiju sa svojim mlađim bratom Zotanom, koji, za razliku od nje i starijeg brata Jarka, nije javna osoba.

Manekenka, pjevačica, spisateljica i bivša misica Anđa Marić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira sa svojim samozatajnim mlađim bratom Zoltanom.

"Ovaj super zgodni dečko je moj baby brat koji je prošao ispod radara javnosti i koji je želio da ostane tako. On je jako super, svi koji ga znaju jako ga vole, volio ga je i Elon Musk, kojem je bio u timu 25 guns koji su gradili tvornicu Tesle u Berlinu, gdje je moj Bubo živi", pohvalila se Anđa.

"Zamislite koliko sam dugo morala čuvati tu tajnu i jedva sam izdržala i on ne samo da je super stručnjak, on je i super buraz koji mi pomaže da se osjećam normalno i voljeno i da imam sve sređene papire kada dođe nekoliko puta godišnje i odvede me svugdje gdje trebam. Bože, hvala ti na ovom blagoslovu", zaključila je.

"Živio baby super buraz", "Bratska i sestrinska ljubav - neprocjenjivo!", "Bubo legenda", "Bravo za Bubu", pisali su joj pratitelji.

Anđa je i ranije jednom prilikom pokazala svojeg Bubu, odnosno Zoltana na Instagramu.

Osim Zoltana, Anđa ima i starijeg brata Jarka, koji je poznati glazbenik.

