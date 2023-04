Anđa Marić otkrila što joj je pisao jedan perverznjak: "Iskusila sam duboko gađenje i stravu"

Anđa Marić progovorila je o strahu pa se prisjetila pisma koje joj je poslao jedan muškarac kojeg je nazvala perverznjakom.

Manekenka, pjevačica i spisateljica Anđa Marić (46) na društvenim mrežama često iznosi svoja razmišljanja, a sada je progovorila o strahu.

"Otkad sam najavila svoju radionicu o Strahu, počela sam razmišljati o tome kako se zapravo usuđujem objavljivati toliko puno na društvenim mrežama. Shvatila sam da se iza tog straha krije i neugoda i sram, koji su zapravo strah od odbacivanja. Čudno je to kako strah povlači za sobom i sram, koji se opet veže za strah od odbacivanja od plemena. A onda sam se sjetila da su samo prije tristotinjak godina spalili posljednje vještice na ovom podneblju, ponekad samo zato što su bile lijepe i zavodljive. Muškarci bi ih poželjeli, a žene bi ih htjele spriječiti da im se njihovi muškarci dive. Podsjeća li vas to na ono klečanje muškaraca koji mole za žensku čednost?" započela je Anđa, pa se prisjetila jedne neugodne situacije.

"Nažalost, dobila sam i ja pismo od jednog perverznjaka koji me je htio obavijestiti o tome kako muškarci mole za moje ćudoređe. Iskusila sam duboko gađenje i stravu, ali istovremeno sam zahvalna što živimo u 21. stoljeću i što me ispred kuće neće dočekati bezuba rulja sa bakljama i vilama koja će me otpratiti direktno na lomaču zbog uznemiravanja nečijih snova", zaključila je je pa je pozvala pratitelje na svoju radionicu o strahu.

Anđa svoje pratitelje na društvenim mrežama redovito obavještava i o napretku u svojoj borbi s multiplom sklerozom koja joj je dijagnosticirana prije nekoliko godina.

Zbog bolesti jedno vrijeme nije mogla niti govoriti, a liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima. Srećom, ispostavilo se da su bili u krivu, a Anđa iz dana u dan dokazuje da je veliki borac.

