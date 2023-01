Anđa Marić objavila rijetku fotografiju s ocem pa raznježila pratitelje: "Kako su zgodni! Vidim na koga ste tako lijepi"

Anđa Marić na Instagramu je objavila rijetku fotografiju s ocem kojeg nemamo priliku često viđati.

Naša pjevačica i spisateljica Anđa Marić objavila je na profilu na Instagramu obiteljsku fotografiju na kojoj pozira u društvu oca i njegova najstarijeg brata, što se svidjelo svim njezinim obožavateljima.

"S tatom i njegovim najstarijim bratom na kavi", napisala je 46-godišnja Anđa uz fotografiju.

"Živjela ljepoto, ne daj se", "Kako su zgodni! Vidim na koga ste tako lijepi, draga Anđa", "Baš mi je lijepo vidjet vas", "Eto na koga ste tako lijepi", poručili su joj njezini pratitelji u komentarima.

Anđa je prije desetak godina doživjela potpuni preokret u životu i to nakon što joj je dijagnosticirana multipla skleroza, a ona danas bez problema javno priča o borbi s ovom bolesti. Uz to ne skriva koliko je iznenađena što je mnogima postala inspiracija te kaže kako su i nju su samu mnogi inspirirali, pa misli kako to i jest smisao života.

Krajem prošle godine vratila se na modnu pistu nakon dugo vremena i bila zvijezda Izbora za Miss Beauty Hrvatske i dodjele nagrada Timeless Beauty u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski gdje se pojavila u crvenom od glave do pete, a osim izdanjem, sve je oduševila i napretkom u borbi s teškom bolesti te je njezin izlazak na pistu popraćen glasnim aplauzom.

Zbog bolesti jedno vrijeme nije mogla niti govoriti, a liječnici su joj prognozirali da će ostatak života provesti u kolicima. Neurolozi u Njemačkoj su davali grozne prognoze, no srećom, ispostavilo se da su bili u krivu. Anđa je u travnju prošle godine napravila pomak i sama krenula hodati uz malu pomoć štaka, a sve je podijelila na Twitteru uz video nje kako hoda uz pomoć doktora.

Anđa je zanimanje javnosti privukla kada je 1998. godine proglašena drugom pratiljom na izboru za Miss Hrvatske, nakon čega je ostvarila uspješnu manekensku, ali i pjevačku karijeru, a prošle je godine predstavila i svoju novu knjigu "Moja revolucija u 365 dana".

