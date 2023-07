Ana Nikolić oglasila se o strašnim ožiljcima na licu, objasnila je odakle su se i zašto pojavili!

Ana Nikolić komentirala je na društvenim mrežama ožiljke koje ima po licu, a zbog kojih se već nekoliko dana nalazi u centru pažnje.

Srpska folk-pjevačica Ana Nikolić već se nekoliko dana nalazi u centru pozornosti i to zahvaljući videu koji se pojavio na društvenim mrežama, a u kojem je pokazala strašne ožiljke na licu.

Nakon toga su se pojavile glasine da je sve posljednica konzumiranja teških droga i opijata, a srpski su mediji prenijeli da je nedavno završila u bolnici i zahtijevala je da sve bude u strogoj tajnosti. Ana se nakon svega povukla u rodno mjesto, a sada se oglasila i putem društvenih mreža.

"Neizmjerno hvala svima koji ste mi poslali toliko puno podrške... Ja nisam ni svjesna ponekad koliko ima vas koji me volite... Znate da ja nisam baš pričljiva o privatnom životu što ne znači da nisam prošla kroz oluje. Razne oluje privatne. Ne prihvaćam ulogu žrtve i kada jesam upravo to. Ja sam uvijek birala da budem pobjednik! Ali umori se čovjek i najjači padnu. Ne mislim da što te ne ubije to te ojača. Ožiljci na licu samo su mali pokazatelj svih rezova na duši...

Degutatno mi je i deplasirano da o temi "droga" uopće bilo što komentiram. Prvo zato što to nije bio moj stil života. Ali posljednji put ću ponovoti, ja nikada nisam probala ni jednu vrstu opijata, nikada... Ove lažne optužbe osim što me degradiraju kao ličnost, kao majku i ženu... I rastužuju me. Ne volim nepravdu. I neću dozvoliti nikome nikada da me stavlja i zloupotrebljava na tako za mene osobno sramotan, lažan i nadasve primitivan način", napisala je Ana uz svoju fotografiju koje je podijelila u priči na Instagramu.

Ana se našla na naslovnicama medija zbog optužbi reality zvijezde i pjevača Darija Šogorovića za uznemiravanje, a nakon bizarnog videa u kojem ona moli pomoć za sređivanje lica, javio se i njezin menadžer Saša Mirković koji ju je optužio da konzumira teške droge.

Pjevačici je to sve navodno teško palo i pobjegla je iz Beograda u svoje rodno mjesto Donju Mutnicu kamo se zatvorila u kuću i prema pisanju srpskih medija odbija izaći i družiti se s bilo kime. Njezin blizak izvor izjavio je čak da je u teškoj depresiji i da ne ustaje iz kreveta.

"Ana već neko vreme nije dobro, ali ju je snimka koja se pojavila na internetu dokrajčila. U teškoj je depresiji, po cijeli dan samo plače i spava. Nema volju da ustane iz kreveta. Čuo sam se s njom nakratko, rekla mi je: "Ja sam mrtva žena... Nemam više što da izgubim. Želim joj pomoći, ali trenutačno je toliko loše da nije spremna na suradnju. Jako mi je žao što prolazi kroz ovoliki stres", izjavio je njoj blizak izvor za Blic i dodao kako pjevačica nikog ne želi vidjeti.

U međuvremenu, ona je u priči na svom profilu na Instagramu objavila video u kojem slavi i čestita rođendan prijatelju kojeg nije imenovala, a s lica ne skida osmijeh i šali se na račun njegovih, ali i svojih godina.

Svoju karijeru Ana je započela sa samo 22 godine, a prvi put zapjevala je na beogradskim splavovima. Dosad je snimila šest studijskih albuma, koji su dosegli veliku popularnost. 2004. godine sudjelovala je na "Beoviziji", gdje je dobila nagradu za otkriće godine, a 2006. godine nastupila je s pjesmom "Romale Romali", koja se smatra njezinom ulaznom kartom u svijet glazbe.

Međutim, pjevačica se nakon teških životnih situacija okrenula raznim ovisnostima, što je i sama potvrdila nekoliko puta za regionalne medije. Zbog problema s alkoholom Ana je jedno vrijeme pauzirala s nastupima i izbacivanjem novih pjesama te se u potpunosti povukla iz javnosti.

Nakon nekog vremena pjevačica je transformirala svoje tijelo i skinula poveći broj kilograma, nakon čega su svi pomislili da će i njezino stanje krenuti nabolje. Puno se pisalo i o njezinu braku s reperom Stefanom Đurićem Rastom, za kojeg se udala 2016. godine i dobila kćer Taru, a samo godinu dana kasnije razveli su se zbog njezine nepodnošljive ljubomore.

