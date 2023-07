Zvijezda ''Zlatnog kaveza'' otkrila nam je tajne serije koja je pravi hit u Hrvatskoj: ''Ponekad radimo u teškim uvjetima, ponekad je jako hektično, ali...''

Donosimo vam intervju s glumicom Beril Pozam iz serije ''Zlatni kavez'', koju trenutačno možete pratiti na Novoj TV. Beril utjelovljuje lik simpatične Sune. Iako je prvo studirala sociologiju, ova turska glumica ubrzo se prebacila na studij glume, a, sudeći prema viđenom, nije pogriješila. Kakva je atmosfera na setu serije koja je oduševila gledatelje te zašto ni ona ne propušta nijednu epizodu na TV-u, saznajte u prilogu Matee Slogar za IN magazin.

Beril Pozam izuzetan uspjeh postigla je kao Suna u seriji Zlatni Kavez. Ova djevojka rođena u Istanbulu, karijeru je započela 2019., a nakon Zlatnog kaveza otvorit će joj se, ne sumnjamo, brojna vrata. I sama je obožavatelj ove serije koja oduševljava gledatelje.



''Kada gledam Zlatni kavez kao gledatelj, ono što mi privlači pažnju, prvo je naravno jako zanimljivo da je to istinita priča. Postaneš znatiželjan oko cijele priče. A onda kada upalim televizor i gledam ju, vidim da sve leži u detaljima. Umjetnost, svjetlo, kinematografija, režija, gluma...Sve je napravljeno tako profesionalno. Svi se odnose s toliko poštovanja prema poslu i kolegama da to možete vidjeti preko ekrana. Reflektiraju to na publiku. Kao gledatelj to bi privuklo moju pažnju'', priča Beril.



A ono što je njoj posebno drago je atmosfera na setu zahvaljujući kojoj ova ekipa funkcionira besprijekorno.



''Svaki dan kada dođem na set, vidim sjaj u očima, vidim nasmijana lica. Ponekad radimo u teškim uvjetima, ponekad je jako hektično...Ali uvijek podupiremo jedni druge, skidamo teret jedni drugima s leđa. Pričamo, pijemo čaj i kavu. Mislim da su ti razgovori neprocjenjivi'', kaže.



U seriji utjelovljuje Sunu, Sejraninu sestru. Suna se ne usuđuje suprotstaviti ocu i strogim pravilima koje im je nametnuo. Kada je otac proda za udaju, Suna uz pomoć sestre bježi od kuće u utočište obitelji Korhan.



''Imala je vrlo težak život. Dok ne ode u Istanbul. Ali težak život se nastavlja i u Istanbulu. Ali mislim da joj je tamo um bistriji. Kad sam se pripremala za ulogu mislila sam, i dalje to mislim, iako Suna ima obitelj, osjeća se kao siroče. Jedina osoba od koje osjeća toplinu obitelji je sestra, od drugih to ne osjeća. Mislim da je njezin najveći dan imati obitelj'', priča glumica.



A sa sestrom Sejran ima poseban odnos.



''Jako voli svoju sestru. Ponekad se čak osjeća kao mama jer su toliko nerazdvojne. U istoj su sobi, u istoj kuhinji, u istoj kući...Sada i žive u istoj vili. Prolaze sve nevolje zajedno. Nemaju nikoga osim jedna drugu. Njihovi iskreni trenuci su kada su zajedno, kao sestre. Nema filtera među njima'', priča.



Upravo su ovakvi odnosi te spoj modernog i tradicionalnog recept za seriju koja se ne propušta. Na Novoj TV dosad je dosegla preko 1.7 milijuna gledatelja.



''Gledatelji iz drugih zemalja prelaze jezičnu barijeru. Prate seriju koja nije na njihovom jeziku, svaki tjedan. To je dragocjeno. Ali kada maknete jezik, ono što ostaje su oči, osjećaji, ton glasa. Svi se nađemo na jedinstvenom mjestu'', kaže Beril.



Obožavatelji na društvenim mrežama ne skrivaju koliko su im se Suna, Ferit i Sejran uvukli pod kožu, a svima koji svakog dana nestrpljivo iščekuju nove epizode serije Beril poručuje:



''Šaljem poljupce vama svima, vašim sjajnim očima. Sretna sam što vas imamo, što smo zajedno. Ovo nisu samo ljudi koji snimaju TV seriju. Ovo je uzajamna interakcija. Jako sma sretna što smo dio toga. Gdjegod da ste na svijetu, hvala vam puno!'', poručila je.



Seriju Zlatni kavez ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka na Novoj TV odmah nakon Dnevnika.



IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

