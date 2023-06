Vitasović se jedva izvukao iz zagrljaja vjernih obožavatelja, prije koncerta družio se s njima i podijelio autograme!

Alen Vitasović nastupio je na Beer Festu u Zagrebu, a prije koncerta grlio se s fanovima ispred pozornice koji su kasnije uživali u opuštenoj atmosferi.

Alen Vitasović nastupio je na Zagreb Beer Festu te napravio odličnu opuštajuću atmosferu za sve koji su pristigli.

Da je sve bilo ležerno i opušteno dokazuju i fotografije u našoj galeriji na kojima je Vitasović pozirao sa svojim fanovima ispred pozornice, a brojni od njih baš su uživali u zagrljaju pjevača.

Inače, Vitasović je u rujnu prošle godine drugi put uplovio u bračnu luku, a svoju odabranicu Eleonoru dotad je uspješno skrivao od javnosti.

"S Eleonorom sam već oko 10 godina, i rastao sam se prije deset godina, i tako je to nekako išlo, išlo, išlo, a onda sam rekao ajde. Jer ja sam rekao da se neću više nikad oženiti, ali jesam i nije mi žao", kazao je Alen nakon vjenčanja za IN magazin.

Par se odlučio za intimno vjenčanje skriveno od očiju javnosti.

"Nisam htio to toliko tajno ni izvesti, samo sam znao da nisam htio raditi svadbu ili neke velike proslave toga. Bili smo kumovi, ja, Eleonora, potpisali, išli smo na večeru'', otkrio je.

Alenova bolja polovica od njega je mlađa čak četvrt stoljeća.

"Mlađa je 25 godina i u tome je problem. Ne u njoj, nego u meni. Mlađe je slađe, ali kad ona bude imala 50 koliko ću ja onda imati, 75. Živi bili pa vidjeli.", rekao je tada Alen.

Jedan od najiskrenijih glazbenika na domaćoj sceni svjestan je da ga je iskrenost u životu često skupo koštala. Ipak, nikad se ne namjerava promijeniti.

''Što na umu, to na drumu, to je stvarno istina. Ja sam rak u horoskopu, ono što mislim, to i kažem. Znam povrijediti sebe i druge, sve to skupa, ali ja se neću promijeniti. Iskrenost košta, koliko sam pošten, to ne mogu sam o sebi procijeniti, ali spavam mirno'', zaključio je.

O Alenu su mnogi govorili svašta. Poznati glazbenik na tračeve samo odmahuje rukom, no jedan koji mu se posebno urezao u pamćenje podijelio je s ekipom In magazina jednom prilikom.

''Kad sam počeo biti popularan u Hrvatskoj, rekli su da sam ja Talijan, ali ne znam talijanski i da me financira Berlusconi. To je bilo. Ja sam umirao od smijeha, pobijedio sam te godine na svim festivalima, da nije Berlusconija, ja to ne kao ne bih dobio'', našalio se za kraj.

