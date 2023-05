Albina konačno stala na kraj šuškanjima o kraju ljubavi s nogometašem, evo kako je završila priču na tu temu!

Albina Grčić prekinula je vezu s Ivanom Ćalušićem, što je i sama potvrdila nakon glasina.

Naša pjevačica Albina Grčić konačno je stala na kraj šuškanjima o svojoj ljubavnoj vezi s nogometašem Ivanom Ćalušićem i potvrdila kako više nisu zajedno.

Pogledaj i ovo Pa nije valjda Svojim iznenađujućim potezom Albina je pokrenula nova šuškanja, je li ljubavi s mladim nogometašem došao kraj?

"Istina je, Ivan i ja nismo u vezi!", izjavila je Albina za Slobodnu Dalmaciju.

Glasine da je njihovoj ljubavi došao kraj krenule su nakon što su nedavno obrisali zajedničke fotografije s društvenih mreža, pa su njihovi obožavatelji odmah pomislili na najgore.

Pjevačica je potom rekla da to nije istina i rekla da želi čuvati privatni život.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko Albina za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, pjevačica i nogometaš odrasli su u istom kvartu u Splitu te su se družili u djetinjstvu. U vezi su bili nekoliko godina, a Albina nikada nije skrivala koliko je zaljubljena u svojeg partnera.

''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", ispričala je Albina za IN magazin jednom prilikom.

