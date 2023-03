Njemu je 81 godina, njoj 28, a njihova ljubav u punom je cvatu: "Srce ne zna što vidi, ono samo zna što osjeća"

Al Pacino snimljen je u izlasku sa svojom 54 godine mlađom djevojkom Noor Alfallah u Los Angelesu.

Legendarni holivudski glumac Al Pacino snimljen je u romantičnom izlasku sa svojom 54 godine mlađom djevojkom Noor Alfallah, koju je izveo u jedan od popularnih restorana u Los Angelesu.

Legendarne glumačke zvijezde uhvaćene su u zajedničkom druženju, ovaj susret oduševio je njihove pratitelje!

Paparazzi su ih dočekali pri izlasku iz restorana, a čini se kako ih golupčići nisu ni primijetili, a ako i jesu, nisu se previše na njih obazirali. 81-godišnji Al i 28-godišnja Noor zajedno su posljednje dvije godine, a njihova ljubav cvate unatoč velikoj razlici u godinama, zbog koje su mnogi sumnjali u njih.

Prvi put su zajedno viđeni u travnju prošle godine, a njezina posljednja veza za koju se zna završila je 2017. godine, i to s frontmenom Rolling Stonesa, Mickom Jaggerom.

Noor je jednom prilikom spomenula da je Mick u odličnoj formi za svoje godine, opovrgavajući negativne komentare koji su ih stizali s obzirom na dobnu razliku.

''On je u mnogo boljoj formi od mene. Zaista poštujem što je tako discipliniran", izjavila je u jednom od intervjua.

No vezi je ipak došao kraj, a Hollywoodom su kružile priče da je s Clintom Eastwoodom, ali ta informacija nikada nije bila potvrđena, piše Daily Mail.

"Naše godine nisu mi bile važne. Srce ne zna što vidi, ono samo zna što osjeća. Bila je to moja prva ozbiljna veza, ali za mene je to bilo sretno vrijeme", izjavila je nakon prekida s Mickom za magazin "Hello!".

Iako isprva nijedno od njih nije imalo komentara na medijske upite o svojoj vezi, Alfallah je nakon jedne večere na kojoj je viđena s Eastwoodom ipak otkrila: ''Nismo u vezi. Obiteljski smo prijatelji, na večeri je bila i moja obitelj i to je to. Vjerujte mi, to nema veze s vezom.''

Pacinov ljubavni život nikad nije urodio brakom, no glumac ima troje djece s različitim ženama. Prije Noor bio je u vezi s 40 godina mlađom izraelskom glumicom Meital Dohan, a šuškalo se kako je njihova veza završila upravo zbog prevelike razlike u godinama.

