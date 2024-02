Nagli uspjeh koštao ga je braka, ali već je osvojio ljepoticu koju mnogi priželjkuju, no s jednom stvari se teško nosi

Jeremy Allen White trenutačno je ime o kojem se u Hollywoodu naveliko priča i predviđa mu se status superzvijezde.

Sa svojim tetoviranim bicepsima, vječito razbarušenom kosom i tugaljivim, plavookim pogledom, lik Carmena Carmyja Berzatta osvojio je gledateljice serije "Bear", baš kao i glumac koji ga je utjelovio Jeremy Allen White.

"Razumijem ljude koji su zaljubljeni u Carmyja. Mislim da sam se i ja malo zaljubio u njega", našalio se Jeremy u jednom od intervjua, prenosi Daily Mail.

To možda zvuči kao neka lažna skromnost, budući da 32-godišnji Jeremy vrlo dobro zna da njegove obožavateljice zapravo ne vide veliku razliku između njega i lika kojeg glumi, a za kojeg je bio nagrađen na dodjeli ovogodišnjih Emmyja.

Jeremy se nedavno pojavio u centru pažnje i nakon što je osvanuo kao glavna zvijezda najnovije reklame za donje rublje Calvin Klein, a u kojoj je ponosno pokazao svoje mišiće i tetovažama ukrašeno tijelo.

Njegova uloga kojom se probio na glavnu scena bila je u remakeu humoristične drame "Shameless", no karijera mu je naglo krenula uzbrdo nakon dvije prikazane sezone serije "Bear", a sve to dovelo ga je i do njegovog prvog velikog dugometražnog filma, "Željezna kandža".

Jeremy je upravo za tu ulogu poradio na mišićnoj masi, a sve su glasnija šuškanja kako bi on mogao biti sljedeća superzvijezda Hollywooda. Zanimljivo je da je dosad izbjegavao romantične uloge, u intervjuima se doima kao samouvjeren, ali prizemljen, radije priča o svojim omiljenim parovima tenisica i o tome kako vozi bicikl s glazbenim zvučnikom pričvršćenim na njega, umjesto da se recimo zabavlja sa svojim slavnim kolegama.

Njemu bliske osobe i upućeni izvori kažu da je to tako jer se Jeremy i njegovi bližnji teško nose s teretom intenzivne slave, a dokaz tome je i njegov razvod sa suprugom, Addison Timlin s kojom ima dvije kćeri, petogodišnju Ezer i trogodišnju Dolores, i to nakon nepune četiri godine braka.

Bivši supružnici upoznali su se kao tinejdžeri na snimanju filma "Afterschool" 2008. godine, a prvi put je dao naslutiti da su u vezi tek pet godina kasnije. Ubrzo nakon što su se pojavile vijesti o njihovu razvodu, Timlin je na Instagramu napisala da biti samohrana majka nije ono što je zamišljala.

A nekoliko mjeseci ranije ne samo da je Jeremy izjavio ljubav svojoj supruzi na pozornici, već je dao i emotivno priznanje u razgovoru za Vanity Fair.

"Vjerojatno ne bih dobro prošao da sam samac ili bez djece, ili samo mlađi i gluplji. Ako nemate temelje izvan svoje karijere, možete biti usamljeni", izjavio je tada, ali izvor kojeg navodi Entertainment Tonight rekao je da je par imao problema s povjerenjem koji su doveli do razvoda.

Njegovi prijatelji inzistirali su na tvrdnjama da je nije prevario, odbacujući anonimnu tvrdnju na jednoj tračerskoj stranici da je imao aferu s osobnom asistenticom na setu "Beara". Umjesto toga tvrdili su da je Whiteov pretrpani raspored snimanja u Chicagu kriv za nepodnošljiv pritisak na njihovu vezu. Zatim je prošlog listopada otkriveno da je, kako bi dobio zajedničko skrbništvo nad djecom, Jeremy pristao na redovito testiranje na alkohol dok ih sam čuva.

Njegova bivša supruga inzistirala je na ovim drakonskim uvjetima nakon što je primijetila znakove za uzbunu kada je popio nekoliko čašica previše dok su bili zajedno. Kao rezultat toga, White mora koristiti Soberlink, kućni uređaj za mjerenje alkohola opremljen značajkom prepoznavanja lica, koja osigurava da ljudi koji prate njegovo ponašanje, mogu biti sigurni da je on osoba koja ga koristi. Rezultati se automatski šalju u stvarnom vremenu određenim osobama i, ako je test pozitivan, njegovo vrijeme druženja s kćerima bit će prekinuto, dok se odvjetnici bivšeg para ne budu imali priliku sastati i postići novi dogovor .

Uz to, Jeremy mora prisustvovati najmanje dva sastanka Anonimnih alkoholičara tjedno, kao i na individualnim terapijama barem jednom tjedno.

No čini se da ga to nije omelo u pronalaženju nove ljubavi pa je tri mjeseca nakon objave vijesti razvoda, snimljen kako ljubi manekenku Ashley Moore u Los Angelesu, a nepuna dva mjeseca kasnije tu je vezu zamijenila ona sadašnja sa španjolskom pjevačicom Rosalijom s kojom ga paparazzi prate u stopu.

White je inače rođen 1991. godine u obitelji Eloise i Richarda Whitea, kazališnih glumaca, a odrastao je u danas brooklynskoj četvrti Carroll Gardens. Ima mlađu sestru Annabelle koja je studirala kino, radio i TV.

"Kao dijete sam imao puno energije i malo koncentracije. Roditelji bi me upisivali na bilo kakve fizičke aktivnosti, bavio sam se nogometom, hrvanjem, bejzbolom, lakrosom, plesom", otkrio je jednom prilikom.

U osnovnoj školi trenirao je balet, step i jazz, ali na satove glume je počeo odlazati kada je imao 12 godina. Počeo je ubrzo dobivati male uloge u filmovima i reklamama, prije nego što je s 20 godina dobio ulogu alkoholičara Phillipa Lipa Gallaghera u "Shameless", seriji o disfunkcionalnoj, osiromašenoj obitelji koja živi u kriminalom prožetom južnom dijelu Chicaga.

U njoj je glumio deset godina i, ubrzo nakon toga, izabran je za glavnu ulogu seriji "The Bear". White je za GQ rekao da je za njega 2023. godia bila luda, puna visokih uspona i puna užasno niskih padova, a što mu donosi 2024. godine tek ćemo vidjeti.

