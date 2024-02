Kaos i ljubav u jednom: Ako već niste pogledali ovu seriju, ovo nek vam bude podsjetnik da to učinite čim prije!

Dugo mi je trebalo da sjedne i upalim mega nagrađivanu seriju The Bear, ali od trenutka kad sam počela gledati, bila sam opsjednuta.

Pogledala sam dvije sezone u jednom dahu, i odmah sam išla gledati kada snimaju i treću sezonu. Ovo je prva serija u par godina kojoj nisam našla niti jednu manu. The Bear je kaos i ljubav u jednom, i ukoliko je niste već pogledati, ovaj tekst neka vam bude podsjetnik da to učinite čim prije.

Seriju je kreirao Christopher Storer, a priča prati mladog nagrađivanog kuhara koji se vraća u rodni Chicago kako bi upravljao sendvičarom koju mu je ostavio preminuli brat. Prva epizoda je toliko žestoka da sam imala osjećaj anksioznosti svo vrijeme dok sam je gledala, ali srećom traje samo pola sata.

Tempo koji je uspostavljen od početka vas duboko uvuče u svijet kuhinje koji je kaotičan i brz, pa se tako iskreno trudite pratiti što se događa ali vam scenaristi i redatelji to namjerno ne dopuštaju. Krupni detalji umornih i zbunjenih faca koji kuhaju u tijesnoj kuhinji, transportiraju gledatelje na jedno mjesto koje izaziva neugodne emocije, ali kada se sve slegne, shvatimo da sve ima smisla.

Storer, koji je ujedno i redatelj The Beara, se kroz život različitih kuhara bavi temom kompleksnih odnosa, kao i komplicirane razorene obitelji oko koje se većina radnje vrti. Redatelj nam na jasan način prikazuje što je srž priče, ali kada su u pitanju likovi vješto nam ne otkriva sve što trebamo znati o njima. Svaki lik dobije svoj prostor da pridobije gledatelje, ali nikada na navalentan način, uvijek sa malom dozom distance jer smo ipak samo promatrači ove intenzivne priče.

Prva sezona proleti iznimno brzo što zbog same brzine tempa, to i zbog kvaliteta cjelokupne serije, dok u drugoj sezoni tempo je usporeniji jer se likovi ipak malo “smire“. U drugoj sezoni upoznajemo prošlost glavnih likova koja ih je dovela do teške sadašnjosti, s toga vidimo odlično napisane promjene u likovima koje se prirodno odvijaju kako priče ide svojim tokom. Iako se kaos nikada u potpunosti ne stiša, Storer u pravim trenutcima miče svoje likove i nas gledatelje od vatre i intenziteta, do intimnih trenutaka u kojim likovi imaju šansu disati zajedno sa.

Jeremy Allen White utjelovljuje lik Carmena, nagrađivanog ali nesigurnog mladog kuhara koji pokušava shvatiti zbog čega je njegov brat ostavio prljavu sendvičaru baš njemu. Na njegovom putu da napravi bilo što od porodičnog fast food restorana, on zapravo traži sebe. Whitea nisam imala priliku gledati prije, ali je u The Bearu apsolutno briljantan. Prirodan i dosljedan, White se u potpunosti saživi sa svojim likom, a nama gledateljima svaka njegova mimika lica govori ono što riječi ne mogu. Ayo Edebiri igra Sydney, mladu kuharicu sa interesantnom pozadinskom pričom koja učini da je želimo zagrliti preko ekrana. Edebiri, kao i White, sjajno igra svoj lik, dosljedno, žestoko, ali uvijek sa dozom iskrene emocije. Ostatak glumačke ekipe je jednako izvrstan, te je nemoguće izdvojiti najslabiju kariku jer je iskreno nema.

The Bear je jedna od najboljih serija koje sam pogledala u zadnjih par godina, te je jedina kojoj nisam mogla naći niti jednu manu.

Savršen scenarij, režija, kao i glumci, uvuku vas u kaos kuhinje, i različitih života koji u svom tom intenzitetu ipak nalaze zajedničke točke gledišta kako bi ostvarili jedan cilj. Prekrasna priča o teškim obiteljskim odnosima, odlični trenutci crnog humora, iskrenost, te pregršt emocija, sve je to The Bear, možda čak i malo više. Nemojte čekati dugo kao ja, čim prije pogledajte ovu fantastičnu seriju.