Majka Meghan Markle izvela je za nju neobičan potez, njezina uloga u kćerinu životu potpuno je drugačija od onog što se misli?

Doria Ragland se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti, što dosad nije imala naviku pa je svojim postupcima mnoge zaintrigirala.

Majka vojvotkinje Meghan Markle, Doria Ragland inače se kloni društvenih događanja i preferira život daleko od svjetla reflektora, pa je njezino pojavljivanje na nedavnoj dobrotvornoj večeri koju su organizirali Kardashiani sve začudilo.

Otkako se Meghan udala za princa Harryja, njezina 67-godišnja majka inače se drži po strani, pa čak i nakon što se kraljevski par preselio u Ameriku, no ipak njezin utjecaj itekako je bio značajan pogotovo nakon cijele situacije s Meghaninim ocem Thomasom Markleom.

Podsjetimo, budući da se Tom oporavljao u bolnici od posljedica srčanog udara, Doria je sama predstavljala Meghaninu užu obitelj na vjenčanju nje i princa Harryja 2018. godine, a čini se da su njih dvije danas bliže nego ikada. Doria navodno ima svoju apartman u luksuznoj vili svoje kćeri u Montecitu, a mnogi su primijetili i tetovažu cvijeća koju ima na podlaktici, a koju je posvetila kćeri jer ju u djetinjstvu oslovljavala nadimkom "cvjetiću".

Prema tvrdnjama urednice Daily Maila Caroline Graham, Meghanina majka bila je ključna uloga u 'Megxitu', odnosno odluci Harryja i Meghan da napuste kraljevske dužnost i Veliku Britaniju te počnu novi život u SAD-u.

"Usred dramatičnog odlaska prina Harryja i Meghan Markle iz Britanije i kraljevske obitelji, ona je bila njihova oaza mira.

Jasnog stava i s nepokolebljivom odanošću prema svojoj kćeri i zetu, Doria Ragland pojavila se kao 'tihi, ali čelični' utjecaj koji je stajao iza odluke para da potraže financijsku neovisnost u Americi. Žena koja je svojoj kćeri od malih nogu usađivala moto da ne radi ništa besplatno u životu, brzo se zbližila s princem Harryjem koji joj se obraćao za sve savjete. Ona je poput kraljice - nikad se ne žali i nikad ne objašnjava", otkrila je bliska osoba Doriji.

"Opuštena je, a ljudi vide njezinu naušnicu u nosu i dreadlockse koji su super, ali ne griješite, ona ima čeličnu osobnost. Podcijenite je i našli ste se u opasnosti. Meghan joj je uvijek u potpunosti vjerovala, ali je postala i veliki oslonac Harryju koji je jako mlad izgubio svoju majku. Doria ima veliku toplinu u sebi. Briljantna je kuharica i vrlo je majčinski raspoložena, ali nije netko tko traži pažnju, a Harryju njezina diskrecija i šutnja znače sve", dodao je izvor.

Otkako je Doria fotografirana kako sjedi sama u klupi na njihovu vjenčanju, kao jedina članica Meghanine obitelji koja je prisustvovala ceremoniji u Windsoru, bilo je jako malo njezinih fotografija pa su se mnogi pitali gdje je. Osim onih na kojima šeće svoja dva psa ispred svoje lijepe kuće u Los Angelesu ili ide na posao gdje radi kao učiteljica joge specijalizirana za podučavanje starijih osoba, ostala je u sjeni. I upravo je to ono što voli.

"Doria je uvijek bila netko tko cijeni svoju privatnost, ali posljednjih je nekoliko tjedana bila posvuda", zaključio je izvor.

Harry je jednom prilikom svoju punicu opisao kao nevjerojatnu ženu i to nedugo nakon zaruka s Meghan, a kada im se rodio sin Archie, Doria je provela šest tjedana živeći s njima u Frogmore Cottageu dok su se prilagođavali ulogama roditelja.

Doria je inače pohađala srednju školu Fairfax u Hollywoodu u vrijeme kada su rasne netrpeljivosti i napetosti bile izrazito visoke.

"Bila je dio grupe studenata koja je redovito prosvjedovala. Imala je prekrasnu afro frizuru na koju je bila tako ponosna i uvijek je bila u modi. Uvijek je bila nasmijana, pametna i druželjubiva", ispričala je jednom prilikom njezina prijateljica Jennifer Caldwell.

Nakon razdoblja u sjevernoj Kaliforniji gdje je živjela hippyjevskim stilom i radeći za minimalnu plaću, 1979. godine vratila se u Los Angeles i počela raditi kao tajnica u studiju ABC-a gdje je upoznala Thomasa Marklea, koji tvrdi da je to bila ljubav na prvi pogled. U dokumentarcu Channela 5 koji je nedavno prikazan ispričao je kako su se vjenčali iste godine na budističkoj ceremoniji nakon kratkog udvaranja, a Meghan je rođena dvije godine kasnije, u kolovozu 1981. godine.

Ali brak im je potrajao samo dvije godine, uglavnom, prema Thomasovim riječima, zbog njegovog napornog rasporeda. U jednom je trenutku radio dva posla kako bi plaćao obiteljski dom u predgrađu Woodland Hillsa, a u koji su se doselila i njegova djeca iz prvog braka, sin Tom Jr. i kćer Samantha i Doria im je postala maćeha.

No Doriji nije bilo lako i suočavala se s rasističkim komentarima i mnogi su mislila da je dadilja Thomasoj djeci.

"Doria nije bila sretna. Htjela se vratiti u grad i to je učinila", rekao je Thomas za Channel 5.

Kad je Meghan imala 11 godina, ona i otac preselili su se u stan blizu njezine privatne škole za djevojčice, a mnogi su se pitali zašto je Doria odlučila da Meghan da živi s ocem od 11. do 18. godine, kada je otišla na sveučilište. No, Doria i Thomas ostali su bliski prijatelji, a iako je Meghan pričala o tome kako je odrastala na snimanju serije Opća bolnica, sapunice koja je njezinu ocu donijela dvije nagrade Emmy, vikende bi provodila s oba roditelja.

Doria, odlučna u namjeri da bude financijski neovisna, pokrenula je obrt za izradu odjeće pod nazivom A Change Of A Dress, no posao joj je propao, a ona je nastavila studirati socijalni rad na Sveučilištu Južne Kalifornije. S Thomasom se družila kao prijateljica iako se on bio svojevremeno preselio u Meksiko.

"Kad bi Tom došao u Los Angeles, ostao bi s Dorijom. Uvijek su ostali najbolji prijatelji zbog Meghan. Doria bi mu prala rublje, on bi prespavao kod nje, a ona bi ujutro kuhala doručak. Nikad nije bilo problema, sve dok Meghan nije upoznala Harryja", ispričao je njima blizak izvor.

I doista, Thomas, Doria i Meghan proveli su zajedno Dan zahvalnosti 2016. godine, nakon što je Meghan počela izlaziti s princem Harryjem i to u kući koju je on unajmio na Beverly Hillsu. Prema pisanju stranih medija, Doria i Meghan su kuhale, a ona je čak objavila fotografiju ruku svoje majke i oca na zdjeli za umak, a koja se mogla pogledati na njezinoj danas nepostojećoj web stranici The Tig.

Tek uoči vjenčanja 2018. godine, kada je Thomas donio nesretnu odluku da proda Meghanine fotografije paparazzima, sretna obitelj se raspala. Thomas je nakon toga imao dva srčana udara i nije mogao otpratiti svoju kćer do oltara i od tada su u lošim odnosima.

