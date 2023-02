Evo kako je Meghan Markle pisala o svojim roditeljima prije udaje za princa Harryja, sve je bilo drugačije

Otkriveno je što je Meghan Markle pisala o svojim roditeljima na svojem blogu prije nego što je postala dijelom kraljevske obitelji.

Meghan Markle prije nego što se udala za princa Harryja redovito je punila svoj blog na internetu pod nazivom ''The Tig''. Na njemu je opisivala svoju svakodnevicu, izražavala svoja mišljenja, a čak je komentirala i svoju buduću šogoricu Kate Middleton.

Sada je otkriveno kakve je riječi posvetila svojim roditeljima Thomasu Markleu i Doriji Regland.

Za Dan očeva u lipnju 2014. Meghan je posvetila objavu svojem umirovljenom ocu u posebnom pismu.

Nazvala ga je pažljivim, inspirativnim, marljivim i pohvalila ga za krv, znoj i suze koje je pretrpio došavši iz tako malog mjesta u veliki Hollywood. Vojvotkinja se prisjetila kako ju je njezin otac vodio na satove plesa svake subote ujutro unatoč tome što je radio više od 75 sati tjedno.

Također je primijetila njegovu odlučnost da podrži njezine srednjoškolske mjuzikle, kao i izlete u ribolov u kojima je duo uživao i lekcije kojima ju je naučio, uključujući pisanje zahvalnica i da nikad ne kasni na događanja.

Meghan je objasnila da joj je otac također pomogao da putuje s audicije na audiciju kada je pokušavala postati glumica i da ne odustane od svojih snova da bude poznata glumica.

Meghan je u svojoj objavi za Očev dan podijelila i kako ju je otac potaknuo da napravi svoju kućicu u smislu da odabere biti ono što ona želi i kako se ona osjeća.

Prisjetila se trenutka kada su je zamolili da označi samo jednu od četiri opcije (bijelac, crnac, Hispanjolci, azijski/pacifički otočani) za svoju etničku pripadnost na satu engleskog u 7. razredu.

''Sjećam se da sam te večeri otišla kući i rekla tati što se dogodilo, prisjećajući se kako je moj učitelj rekao da samo izaberem jednu i da unatoč tome što sam birane rase, jednostavno trebam odabrati jednu kućicu i završiti s tim'', napisala je.

''I u jednom od onih trenutaka roditeljstva za koje te nijedan vodič nikada nije mogao pripremiti moj tata je rekao riječi koje će zauvijek ostati u meni: 'Nacrtaj sebi svoju kućicu.'"

Nastavila je objašnjavati da je njezin otac također znao miješati dva seta lutaka Barbie u kutiji, crnu mamu Barbie, bijelog tatu Kena i dvoje djece kako bi nacrtao sliku njihove obitelji.

Ipak, prije samog vjenčanja Meghan i princa Harryja 2018. bivšu glumicu do oltara je vodio kralj Charles, tada princ od Walesa, a ne njezin otac.

Thomas Markle nije prisustvovao povijesnom vjenčanju para u kapelici St George's u Windsoru nakon što je pretrpio dva srčana udara u Kaliforniji u tjednima koji su prethodili.

Za njih je okrivio stres koji je pretrpio nakon poziranja paparazzima kako bi poboljšao svoj imidž.

Otada se otuđio od svoje kćeri i nikada nije upoznao zeta, princa Harryja, niti svoje unuke Archieja (3) i Lilibet (1).

Meghan je potom utjehu pronašla u majci Doriji.

Vojvotkinja je objasnila kako je konačno shvatila sve trenutke u kojima ju je njezina majka, za koju je rekla da je slobodnog duha, pokušavala zaštititi, učila cijeniti boravak na otvorenom ili učiti povijest.

Spomenula je kako su zajedno trčale, uživale u vožnji biciklom nakon škole, kuhale zajedno i bile na odmoru u Oaxaci u Meksiku.

Meghan je napisala: ''Držala me na sigurnom. Učila me brinuti o svojem tijelu. Uvodila me u povijest i poticala ljubav prema boravku na otvorenom. Posijala je sjeme da postanem gurman. Pokazivala mi je kako biti kći, ne samo u tom trenutku, već i kad sam postala ta odrasla žena. Za sada. I za trideset godina. Voljela me. Tako čvrsto. Hvala svim divnim mamama na ovom svijetu. Za sve lekcije, za svu ljubav. Za tebe. Volim te, mama'', napisala je emotivno.

Bivša šminkerica Doria i filmski režiser Thomas upoznali su se na snimanju filma ''General Hospital'' i vjenčali se 1979. godine. Rastali su se kada je Meghan imala šest godina.

