Inspirativna životna priča: Život mu je obilježio niz tragedija, a danas može biti primjer svima

DeAndre Hopkins jedan je od važnijih igrača Kansas City Chiefsa u SuperBowlu LIX, a tijekom života se brinuo za majku koja je teško nastradala.

Održalo se 59. izdanje finala sezone američkog nogometa SuperBowl. Nakon pet mjeseci natjecanja, za trofej Vincea Lombardija borili su se Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs.

Među onima koji su došli naknadno u momčad koju predvode Patrick Mahomes i Travis Kelce, najviše zbog ozljeda bitnih igrača, našao se i DeAndre Hopkins koji je dotad igrao za Tennessee Titans, a ovo mu je prvi nastup u najvećem američkom sportskom natjecanju otkako je debitirao 2013. godine.

Danas 32-godišnji D-Hop, kako ga nazivaju igrači, zbog prometne nesreće ostao je bez oca još kao dijete od pet mjeseci, zbog čega je njega, brata i dvije sestre odgajala majka Sabrina Greenlee. Kada je imao deset godina, njegovu majku je napala žena s kojom je njezin tadašnji partner imao aferu, posuvši joj kombinaciju lužine i izbjeljivača izravno u lice. Napad je rezultirao teškim fizičkim oštećenjem uslijed kojega je ostala slijepa i s mnogo ožiljaka po tijelu. Unatoč ovoj tragediji, Sabrina je pokazala iznimnu otpornost i odlučnost, pretvorivši svoje iskustvo u misiju pomaganja drugima.

Iz tog razloga, Hopkins, njegov brat Marcus i sestre Kesha i Shanterria pomagali su svojoj majci i često ju isticali kao inspiraciju, a Sabrini je u odgoju pomagala D-Hopova kuma. Zbog toga što ona ne može vidjeti njegove touchdowne, Hopkins joj nakon svakog svog zgoditka priđe na tribini i daje loptu kao uspomenu na njegovu dobru igru.

Nakon srednje škole u rodnoj Južnoj Karolini, Hopkins je upisao Clemson, postavši jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u povijesti momčadi tog sveučilišta. Do dolaska u Kansas City Chiefse, od 2013. je nastupao za tri kluba, no tek s aktualnim prvakom je došao do SuperBowla.

U srpnju 2024. godine, njegova majka Sabrina je objavila memoare pod naslovom "Grant Me Vision: A Journey of Family, Faith, and Forgiveness". Uz DeAndreov predgovor, Sabrina je podijelila svoju životnu priču, uključujući izazove s kojima se suočila i put prema oprostu i iscjeljenju. Njih dvoje zajedno vode humanitarnu udrugu S.M.O.O.O.T.H. Inc. (Speaking Mentally, Outwardly Opening Opportunities Toward Healing), koja pruža savjetovanje, podršku i radionice za žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu. Kroz ovu organizaciju, oboje su posvećeni osnaživanju žena i podizanju svijesti o nasilju u obitelji kroz različite humanitarne akcije i doniranje.

"Svoj djeci tamo vani koja žive u malim gradovima, u skromnim kućama, s samohranim roditeljima. Djeci koja svjedoče nasilju, koja doživljavaju gubitke, koja ne dobivaju resurse koje zaslužuju, ali i dalje sanjaju velike snove. Znajte da sam i ja bio dijete u vašoj točnoj situaciji, a ovog tjedna igram u Super Bowlu. Nemojte odustati, radite naporno, nastavite vjerovati. Mjesto s kojeg krećete ne određuje gdje ćete završiti", poručio je Hopkins prije nego je u New Orleansu započela medijska promocija SuperBowla, a u ponedjeljak ujutro prema srednjoeuropskoj zoni znat ćemo je li Hopkins ispunio svoj veliki san do kojeg je prošao uz brojne nedaće.

Ovogodišnji SuperBowl je imao i nešto hrvatskog utjecaja, a više o tome pročitajte OVDJE.

