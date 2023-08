Legendarni Čolić otkrio što misli o poklonima koje mu bacaju obožavateljice tijekom nastupa: "Ne daj Bože da sam zbog toga..."

Zdravko Čolić za srpske medije otkrio je što radi s grudnjacima i ostalim poklonima koje mu obožavateljice bacaju na binu.

Pjevač Zdravko Čolić za Blic.rs ispričao je kako na gotovo svakom koncertu dobije grudnjak od neke obožavateljice pa otkrio što radi s njime.

"Obično taj grudnjak dam svom bubnjaru, često se to dogodi. To je lijep događaj. To je nečija emocija i lijepo je kad to dobiješ usred nastupa. Ne daj Bože da sam zbog toga prekinuo koncert", rekao je miljenik žena.

Tijekom svoje karijere, koja je tijekom 40 godina dosegla veliku popularnost, uspio je sačuvati ono najvrijednije, a to je obitelj.

"Obitelj je jedno, a sve drugo je drugo. Sa svojom sam se ženom Aleksandrom 11 godina zabavljao prije braka, valjda smo mogli dotad vidjeti šta nam je i kako nam je, ili da se rastanemo ili da budemo zajedno."

Inače, Zdravko i Aleksandra u braku su dobili dvije kćeri, Laru i Unu, koja svojim objavama na društvenim mrežama izaziva veliku pozornost i sama već ima tisuće obožavatelja i pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života.

Nedavno je i prokomentirao što misli o Uninu atraktivnom odijevanju.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje, samo kad moram zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da izradiš slike", kazao je tada Čola.

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Nives Celzijus isprovocirala je pratitelje jednim seksi detaljem: "Nema onog tko nije zumirao slike"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pobjednica našeg hit-showa objavila video sa zgodnim suprugom u kojem je demantirala da prava zabava prestaje nakon vjenčanja!