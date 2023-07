Čolić ispričao zašto su svi mislili da je njegovo vjenčanje šala, a pojavila se i rijetka fotografija njegove supruge koju je gotovo nemoguće vidjeti u javnosti!

Zdravko Čolić rijetko govori o privatnom životu i svojoj supruzi, ali jednom je prilikom progovorio o njihovoj svadbi koja se dogodila na poseban dan, a u tekstu možete pogledati i ekskluzivnu fotografiju njegove supruge koju nikad ne viđamo.

Pjevač Zdravko Čolić ne voli puno pričati o privatnom životu, ali jednom je prilikom otkrio ponešto o svojoj supruzi i danu njihova vjenčanja koji je bio vrlo poseban.

Zdravko je već godinama u braku s Aleksandrom Čolić, a upoznali su se u Makarskoj.

"Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, nastavili smo se viđati, s vremenom smo se počeli zabavljati. Osvojila me jednostavnošću i privrženošću, posvetila mi se, misli o meni, brine se. Čovjek nekako prepozna osobu koju bi opet rado vidio, uhvati neku emociju koja bez riječi govori da joj je stalo do njega. To ne mogu objasniti jer može pred tobom biti najljepša i najpametnija žena, a da jedva čekaš da odeš od nje. Viša sila određuje zašto su neki ljudi zajedno, a drugi nisu. Sandrina i moja aura su se prepoznale, to je vjerojatno bilo sasvim dovoljno za ulazak u neku novu dimenziju", rekao je pjevač.

A onda je otkrio i kako je izgledao njihov dan vjenčanja.

"Nas dvoje smo se vjenčali potpuno spontano na Prvi maj. Svi su mislili da je skrivena kamera jer je bio praznik. Dugo smo bili u vezi pa je to bilo dža ili bu. Da bi veza ili brak trajali, poštovanje i prijateljstvo moraju postojati", rekao je Čolić, prenosi Blic.

Inače, Blic je Čolinu suprugu nedavno uhvatio ispred obiteljske kuće dok je išla u nabavku u jedan supermarket, a ekskluzivnu fotografiju pogledajte OVDJE.

Ono što malo tko zna je to da obitelj ovog pjevača ima i privatnog vozača koji je sada Aleksandri otvorio vrata od automobila, odvezao je u nabavku, a zatim isto to ponovio ispred njene vile u povratku.

Podsjetimo, Zdravko i Aleksandra u braku su dobili dvije kćeri, Laru i Unu, koja svojim objavama na društvenim mrežama izaziva veliku pozornost i sama već broji tisuće obožavatelja i pratitelja s kojima dijeli trenutke iz svakodnevnog života.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ana Rucner objavila rijetku fotografiju sa 17-godišnjim sinom koji je kopija svoga oca Vlade Kalembera!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte što je Severina radila u restoranu dok su drugi ljudi sjedili i jeli, s razlogom su se svi okretali za njom!