Ovo je popis nepoznatih činjenica o Oscarima, evo zbog kojeg se skandala imena dobitnika strogo čuvaju!

Dodjela Oscara održava se ove nedjelje, a mi smo izdvojili nekoliko činjenica o ovoj prestižnoj filmskoj nagradi.

S dodjelom Oscara 2024. koja se održava ove nedjelje, evo pogleda na neke od najintrigantnijih činjenica o prestižnoj dodjeli nagrada staroj 95 godina. Neke od njih možda ste znali, a neke od njih gotovo nikad se ne ističu.

U cijeloj povijesti Oscara, samo šest nagrada, iliti prvih mjesta, dijelilo je više ljudi. Dio razloga leži u pravilima dodjele Oscara prije 1950., koja su nalagala da će se sve unutar tri glasa od pobjednika smatrati izjednačenim rezultatom. Tako su u povijesti Oscara za isto kipiće dobili: Wallace Beery za svoju ulogu u ''The Champ'' i Fredric March za ''Dr. Jekylla'' i ''Mr. Hydea'' 1932. godine. 1969. Katharine Hepburn za ulogu u ''A Lion in Winter'' i Barbra Streisand za ulogu u ''Funny Girl'' osvojile su Oscar najbolju glumicu. Filmovi ''Prilika za život'' i ''So much and so little'' bili su najbolji kratki filmovi 1950., a zatim su 1987. dva dokumentarca ''Artie Shaw: Time is All You've Got'' i ''Down and Out in America'' osvojila kipiće za najbolji dugometražni dokumentarni film. Godine 1995. dva nova kratka filma ''Trevor'' i ''Divan život'' dobili su kipić, a posljednje izjednačenje bilo je 2013. između filmova ''Zero Dark Thirty'' i ''Skyfall'' za najbolju montažu zvuka.

Nadalje, do danas, Jack Nicholson dobio je najviše nominacija za Oscara od svih muških glumaca. Do sada je bio nominiran u čak dvanaest kategorija te je sve i dobio.

Mnogi se pitaju tko sve zna dobitnike ove nagrade uoči dodjele, a odgovor je – vrlo mali broj. Za taj odgovor zaslužan je skandal od prije 84 godine. Davne 1940., novine The L.A. Times napravile su potez koji će zauvijek promijeniti dodjelu Oscara. Naime, list je prekršio Akademijin embargo i objavio imena dobitnika u javnosti u svom večernjem izdanju novina, objavljenom noć prije ceremonije. Od tada su Oscari uveli strogo povjerljive omotnice koje se otvaraju samo tijekom objave uživo.

A iznenadit će vas činjenica da pobjednici zlatnih kipića iste ne mogu samo tako odnijeti kući. Prije nego što ponesu svoju nagradu, glumci, redatelji i svi ostali potpisuju ugovor s Akademijom u kojem to i navode. U ugovoru se dobitnici Oscara moraju složiti da su, ako žele prodati trofej u budućnosti, dužni prvo dati ponudu izravno Akademiji. Ova bi ponuda omogućila Akademiji da kupi kipić za 1 dolar. Ako dobitnici Oscara ne potpišu ugovor, ne mogu ni zadržati nagradu.

Svoj Oscar dosad je uspio prodati samo pokojni glumac Harold Russell koji je kipić dobio 1946. godine. Pošto ga ne mogu prodati, neki glumci pokušali su ga se riješiti i na neke druge načine, a to je učinila i Brenda Fricker koja je svoju nagradu bacila u bazen.

Godine 2002. ceremonija dodjele Oscara trajala je nevjerojatnih četiri sata i dvadeset i tri minute. Nakon te večeri Akademija je uvela novo pravilo za govore: ne duže od 45 sekundi. Ako govor traje duže od 45 sekundi, orkestar će početi svirati preko zvučnika, nagovještavajući da je njihovo vrijeme isteklo.

