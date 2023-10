Žanamari Perčić usporedili s Aleksandrom Prijović, a za sve su krive ove fotografije: ''Voljela bih da su barem moje obrve izgledale ovako u 90-ima!''

Žanamari Perčić u novom nizu fotografija pokazala je kako bi izgledala u stilu 90-ih pa je takvom promjenom mnoge podsjetila na sprsku pjevačicu Aleksandru Prijović.

Pjevačica Žanamari Perčić pozirala je u stilu 90-ih pa u opisu otkrila koje fotografije je u potpunosti opisuju kada je bila srednjoškolka.

"Cijeli Instagram otišao u srednju školu 90-ih? Izgleda. Voljela bih da su barem moje obrve izgledale ovako u 90-ima! Moji favoriti i oni koji se najviše mogu povezati ovdje su 3, 5, 7 i 8. Bila sam sve to, rock djevojka, štreberica, bavila sam se tajlandskim boksom i išla u teretanu ... A drugo - moram pronaći koju odjeću nositi u sadašnjosti! Tu je divan vrući uredski look koji nikad ne nosim - budući da ne radim u uredu", započela je pa dodala:

"Sada moram ponovno razmisliti o svojim životnim izborima. Proklete bile AI aplikacije! U sljedećem AI izazovu bolje bi bilo da imate sve poveznice na odjeću koju kreirate za nas, ili…".

"Predobro, ne znam koja mi je bolja fotka", napisala joj je Pamela Ramljak, a nadovezala se i Neda Parmać "Preslatka si".

"Na prvu sam pomislila da je Aleksandra Prijović", poručila joj je jedna pratiteljica.

Inače, Žanamari se može pohvaliti nadprosječnom inteligencijom, ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se nedavno u In Magazinu.

