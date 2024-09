U kina dolazi film zbog kojeg je Francis Ford Coppola prodao svoje vinarije

Tko se još može pohvaliti da je snimio točno ono što je želio, bez studijskih uplitanja, dodatnih montaža, i zadovoljavanja standardnih filmskih kriterija? I još k tome projekt raspolaže ogromnim budžetom i hrpom glumačkih zvijezda.

Jedan od filmova o kojima se najviše priča ove godine a i puno duže od toga je definitivno Megalopolis Francisa Forda Coppole, koji u kina dolazi 26. rujna. Trinaest godina je prošlo od njegova posljednjeg filma, i Coppola se ove godine vraća s projektom kojeg je osim publike i on sam dugo priželjkivao. Slavni redatelj je još početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća počeo pričati o filmu koji govori o ljubavnoj priči smještenoj u futurističkoj verziji New Yorka. Dok su filmski studiji odbijali sudjelovati u toliko velikom, epskom projektu kakvog je Coppola zamislio – on je tijekom godina crpio dodatnu inspiraciju iz događaja koji su se odvijali diljem svijeta, bili oni dobri ili loši, i nadopunjavao priču, piše Kinofilm.

Nakon što je shvatio da za Megalopolis neće dobiti potreban budžet i kreativnu kontrolu kako bi vjerno prenosio svoju viziju na veliko platno, jedini način za Francisa Forda Coppolu bio je da osobno financira cjelokupni projekt. 2021. godine Coppola je prodao svoje vinarije u Kaliforniji kako bi od tog novca snimio svoj nedosanjani projekt o futurističkom Rimskom carstvu i propasti istog.

Kada ste jedan od najvećih redatelja u povijesti kinematografije i polovinu vašeg života vam se jedna te ista ideja za film kojeg je nemoguće snimiti vrti po glavi, vrijeme je da uzmete stvari u svoje ruke. Ta vizija se jednostavno morala realizirati. Danas 85-godišnji filmaš, Francis Ford Coppola je prodavši svoje vinarije uložio 120 milijuna dolara dobivenog novca u Megalopolis. Kako je putem svoje produkcijske kuće American Zoetrope sam producirao film, nije bilo bojazni da će mu vanjski producenti govoriti što treba a što ne treba činiti.

Vrlo malo filmaša može se pohvaliti kreativnošću i maštom po kojima je Coppola poznat, a svjedok tome bila je publika na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu gdje je Megalopolis imao svoju svjetsku premijeru.

