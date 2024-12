Zašto neki, pa i sama Keira Knightley, blagdanski klasik 'Zapravo ljubav' smatraju jezivim?

Iako film ima vojsku vjernih obožavatelja, rasprave o moralnosti nekih priča ne jenjavaju ni 20 godina kasnije. Jedna od njih vodi se i oko toga je li kultna scena iz filma zapravo 'stalkerska'?

I ove godine, milijuni ljubitelja božićnih filmova posegnut će za provjerenim naslovom – Zapravo ljubav (Love Actually, 2003.) – a glumica koju je ovaj (ali i Pirati s Kariba: Prokletstvo crnog bisera/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, objavljen iste godine) vinuo u holivudske visine, Keira Knightley, nedavno je otkrila zanimljive detalje kultne scene iz filma, piše Kinofilm.

Riječ je o romantičnoj komediji Richarda Curtisa koja se kombinacijom romantičnih priča, britanskog humora i dirljivih trenutaka prometnula u jednim od najomiljenijih božićnih klasika. Međutim, iako slovi kao simbol blagdanske topline, neke scene izazivaju sve više rasprava, a jedna od njih uključuje Keiru Knightley i Andrewa Lincolna, odnosno likove koje u filmu tumače – Juliet i Marka. Riječ je, dakako, o sceni u kojoj Mark, porukama ispisanim na papirima, izjavljuje ljubav udatoj Juliet.

"Scena ima pomalo uhodilački aspekt“, rekla je danas 39-godišnja glumica te se prisjetila kako su scenu morali više puta snimati jer je redatelj smatrao da je njezin izraz lica pomalo – jeziv.

"Ali to jest prilično jezivo", odgovorila je glumica tada redatelju, a danas ističe da tek sad shvaća koliko je njezina tadašnja životna dob bila u sukobu s dobi lika koji je tumačila.

"Kad smo snimali film imala sam tek 17 godina. Čini se kao da su tek prije nekoliko godina svi to shvatili", rekla je Knightley.

Scena u kojoj Mark izjavljuje ljubav Juliet unatoč tome što je ona već u braku često je na meti kritičara, a neki je danas vide kao "stalkersku", odnosno neprikladnu. Sam redatelj Curtis priznao je da "scena sada djeluje čudno", iako ju je tada zamislio kao romantični trenutak.

