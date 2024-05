Kako je princezi Diani smjestila njezina sestra? Charles je prvo htio nju, no ona je umjesto prijestolonasljednika odabrala farmera

Lady Sarah McCorquodale bila je u vezi s princom Charlesom, kojeg je zatim odlučila spojiti sa svojom sestrom Dianom.

Starija sestra pokojne princeze Diane, Lady Sarah McCorquodale (69), djevojački Spencer, slavi 44. godišnjicu braka s farmerom Neilom McCorquodaleom, a njezin život zamalo je izgledao potpuno drugačije.

Naime, Sarah je bila u vezi s tadašnjim princom Charlesom dvije godine prije Diane te je upravo ona ta koja ih je upoznala. Charlesje bacio oko na Sarah na proslavi u dvorcu Windsor povodom događaja Royal Ascot 1977. godine, nakon čega su zajedno snimljeni na polo utakmici, a zatim su bili i na skijanju.

U to su se vrijeme pojavila i nagađanja o kraljevskim zarukama i vjenčanju, koje je Sarah demantirala.

"Bio je to predivan odmor, ali nema govora o zarukama. Nema šanse da se udam za njega. Nisam zaljubljena u njega. I ne bih se udala za nekoga koga ne volim, bio on smetlar ili engleski kralj. Da me pita, odbila bih ga. Udala bih se samo iz ljubavi", rekla je tada 22-godišnja Sarah novinarima.

Sarah je Charlesa opisivala i kao romantika koji se lako zaljubljuje, a doznalo se i kako ga je unatoč bliskosti uvijek oslovljavala sa titulom "sir".

Svoju sestru Dianu i Charlesa upoznala je u velebnoj kući obitelji Spencer u Althorpu u Northamptonshireu. Diana je tada bilo samo 16 godina, a tijekom njezinog boravka u Londonu veza s Charlesom je procvjetala i mediji su se jako zanimali za mladu ženu koja bi mogla postati princeza od Walesa.

Sarah se uoči Dianina vjenčanja s Charlesom medijima pohvalila da je odigrala ulogu Kupida u njihovoj vezi.

U međuvremenu je Dianina sestra upoznala Neila McCorquodalea, farmera i bivšeg časnika Coldstream garde.

Vjenčali su se na skromnoj ceremoniji 17. svibnja 1980. u crkvi Svete Marije u selu Great Brington blizu Althorpa u obiteljskoj kući.

Sarah je bila velika podrška svojoj sestri Diani i nakon razvoda od Charlesa, a nakon njezine smrti nastavila je njegovati blizak odnos sa svojim nećacima, prinčevima Williamom i Harryjem.

Osim Sarah, Diana ima i sestru Jane te brata Charlesa.

