Tko treba proći u finale Eurosonga iz prve polufinalne večeri? Svoje mišljenje recite nam u anketi!

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natječu se predstavnici 15 zemalja među kojima i naš Baby Lasagna s pjemom "Rim Tim Tagi Dim".

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u švedskom Malmou nastupa 15 predstavnika koji se bore za svoje mjesto u velikom subotnjem finalu, a među njima je i naš Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Hrvatska se u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natječe protiv predstavnika: Cipra, Srbije, Litve, Irske, Ukrajine, Poljske, Islanda, Slovenije, Finske, Moldavije, Azerbajdžana, Australije, Portugala i Luksemburga, a raspored nastupa pogledajte OVDJE.

Ove godine uvedena je i promjene u glasanju, pa osim zemalja sudionika, za svoje favorite mogu glasati i gledatelji diljem svijeta u kategoriji "Rest of The World", čiji će se bodovi prikazati kao bodovi još jedne zemlje. Za njih će se glasanje otvoriti u ponoć na dan svake polufinalne i finalne večeri i trajat će do početka emisije uživo.

Gledatelji iz zemalja koje sudjeluju na Eurosongu mogu glasati preko službene aplikacije Eurovision Song Contesta (ESC) ili preko internetske stranice www.esc.vote.

Naravno, kao i svake godine, može se glasati i SMS-om i pozivom.

