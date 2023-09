Očajni otac Meghan Markle preklinje ju za jednu stvar koju mu brani već godinama: "Ne poznajem tu ženu u koju se pretvorila!"

Thomas Markle javno je zamolio svoju kćer Meghan Markle da mu dopusti da upozna unuke i otkrio da ju nije vidio punih pet godina.

Otac vojvotkinje Meghan Markle, Thomas Markle ponovno je progovorio u intervjuu u nastojanju da po prvi put vidi svoje unuke, malenog Archieja i Lilibet koje je ona dobila s princem Harryjem.

79-godišnji Thomas pojavio se u emisiji "Good Morning Britain" i u ekskluzivnom intervjuu otkrio nove detalje o svojoj kćeri i princu Harryju. Pritom je očajan zamolio Meghan da mu dopusti da vidi svoje unuke, dodajući da je nije vidio pet godina.

"Srce mi je slomljeno i jako sam uzrujan. Ovo je okrutno što čine jednom djedu - uskraćuju mu pravo na viđanje unuka. U Kaliforniji ih zapravo mogu tužiti zbog toga, ali ne želim to učiniti. Druga stvar je da nisam učinio ništa loše, ne postoji ništa što bi ukazivalo na to da sam loš čovjek. Ja sam otac pun ljubavi i ona to zna, i nema isprike za takvo postupanje prema meni, nema isprike za takvo postupanje djedu", požalio se Thomas.

Prisjetio se i kakva je njegova kćer bila kao djevojčica.

"Meghan je živjela sa mnom od šestog razreda do srednje škole i nikada nisam vidio tako nešto. Ne poznajem tu ženu u kakvu se pretvorila. Šokiran sam. To nije ista osoba koju sam poznavao kao svoju kćer", izjavio je.

Na pitanje misli li da je Harry tome kriv, Thomas je bez puno razmišljanja je rekao: "Mislim da ona ima više utjecaja na Harryja nego on na nju".

"Uvijek sam tu za nju, još uvijek je volim - voljet ću je zauvijek. To se nikada neće promijeniti, ali želim da mi pruži ruku i pusti me da vidim svoje unuke i da imam malo mira. Uvijek bih se ispričao za sve što sam pogriješio. Žao mi je ako jesam", dodao je.

Meghanin otac usporedio se s kraljem Charlesom, rekavši da su obojica lišeni kontakta s unucima.

"Kralj Charles također nije učinio ništa loše i njemu su uskraćena djeca kao i meni", smatra Thomas.

