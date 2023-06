Što se krije iza misterioznih okupljanja skandaloznog glazbenika? Priča postaje sve bizarnija, za ulaznicama vlada pomama!

Kanye West od 2019. godine organizira okupljanja, svoje vlastite nedjeljne službe koje su s vremenom stvorile novi kult najvećih zvijezda današnjice.

Nakon što je kontroverzni američki reper Kanye West početkom 2019. godine pokrenuo svoje - nedjeljne službe, brzo se pojavilo mnoštvo gorućih pitanja, a neka od njih bila su pokušava li osnovati novu crkvu, što se točno događa tijekom jednosatnih tjednih sesija i zašto se toliko poznatih holivudskih lica uključilo u sve to.

Na službama su u početku mogli prisustvovati samo oni koji su dobili posebne pozivnice, no bili su zamoljeni da potpišu ugovor o neotkrivanju podataka, čime se jamčilo da će sve ono što se dogodi na službi zadržati skriveno od vanjskog svijeta.

Ekskluzivnost i tajnovitost pojačale su interes javnosti i medija koje su sve više počeli zanimati detalji misterioznih Kanyeovih okupljanja. Malo pomalo, unatoč ugovorima o povjerljivosti i ekstremnim mjerama koje je Kanye poduzeo, često mijenjajući lokacije održavanja susreta, detalji su ubrzo počeli curiti.

Tako se ispostavilo da je Kanyeova nedjeljna služba isprva bila više slična koncertu nego vjerskoj propovijedi. On i odabrani gospel zbor izvode duhovne izvedbe njegovih najvećih hitova elitnoj grupi prijatelja, članovima obitelji i kolegama zvijezda. Kad su ga novinari jednom prilikom pritisnuli da otkrije neke detalje, on je svoja okupljanja opisao kao priliku za ljude da se okupe i osjećaju dobro, dok je njegova bivša supruga, Kim Kardashian, to nazvala iskustvom iscjeljivanja koje se manje temelji na propovijedanju, a više na glazbi, a priznao je i da na njih troši 50 milijuna dolara godišnje.

Kanye je održao svoju prvu nedjeljnu službu 6. siječnja 2019. godine i nastavio sve dok nije morao stati zbog pandemije koronavirusa 2020. godine. Do ožujka 2019., Variety ga je opisao kao najprestižnije događanje, za koje se traži vrlo željena pozivnica među širom glazbenom zajednicom u Los Angelesu, a tijekom prvih nekoliko mjeseci, okupljanja su bila održana na raznim lokacijama - uključujući njegov kućni studio u Calabasasu, šumu u Los Angelesu i sjedište Adidasa u Portlandu.

"Ne voli često boraviti na istom mjestu jer bi ljudi mogli shvatiti gdje je", objasnio je jedan svjedok za GQ u travnju 2019. godine.

No ubrzo su se počele dijeliti snimke na društvenim mrežama, što je samo privuklo još više pozornosti. Kanyeov glazbeni direktor Phillip Cornish objasnio je tada Jammcardu u travnju 2019. da je riječ o sesiji slušanja, vođenoj inspirativnim izvedbama duhovnih pjesama i namijenjenih međusobnom uzdizanju kroz glazbu.

"Ljudi vide da se nešto događa nedjeljom ujutro i pomisle da pokreće crkvu, ali ne možete to tako nazvati", izjavio je tada i dodao da se okupljanje trebalo održati samo jednom, ali da se Kanye zaljubio u čistu energiju tijekom prvog događanja, te je ubrzo odlučio da to postane tjedni pothvat.

"Nakon prvog, Kanye je sjedio tamo i sve to upijao, a onda sam shvatio da to radi zbog sebe. Za svoje osobno razmišljanje i inspiraciju. Jedan tjedan pretvorio se u dva tjedna, dva u tri, a onda smo stvorili pokret. To je čista energija i glazba s iskrenog i izvornog mjesta", zaključio je.

Iako je isprva bilo nemoguće doći na događanje bez osobne veze s Kanyeom, ono je prvi put otvoreno za javnost u travnju 2019., i to u kampovima Coachelle gdje je dopustio svima koji su imali ulaznice za taj glazbeni festival da mu se pridruže. Od tada ih je organizirao u brojnim gradovima uključujući Chicago, Illinois, Cody, Wyoming, Houston, Texas, Miami, Florida, Dayton i Ohio.

Ulaznice su bile besplatne i dobivale su se po principu tko prvi njegovo, ali zbog ogromnog interesa, obično ih je gotovo nemoguće nabaviti. Prema pisanju jedne lokalne novinske kući KHOU 11, ulaznice za njegovu nedjeljnu službu u Houstonu u studenom 2019. godine, u potpunosti su bile rasprodane u roku od nekoliko minuta. Čak se izvijestilo da su se danima preprodavale na internetu za više od 500 dolara.

Dok je isprva inzistirao da su njegova nedjeljna okupljanja isključivo temeljena na glazbi, ona su s godinama postala puno više od toga. Točnije, stvoren je svojevrsni kult slavnih, u kojem sudjeluje mnoštvo poznatih lica, uključujući Justina Biebera, Brada Pitta, Katy Perry, Busyja Phillipsa, Idrisa Elbu, Davea Chappellea, Gayle King, Patricka Toussainta, Bradleyja Coopera, Jadena Smitha, Ricka Rubina, Orlanda Blooma, Dipla, Marilyna Mansona i druge.

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci Kanye je viđen kako se na službama pojavljuje u bizarnim odjevnim kombinacijama. Nedavno je snimljen kako dolazi u crnoj majici kratkih rukava s jastučićima za ramena, dok su njegova djeca viđena kako ulaze u jezivom bijelim haljinama, koje podsjećaju na one iz hit-serije "Sluškinjina priča". Njegova nova supruga Bianca Censori odjenula je pak neobičnu crnu haljinu s golemim komadom tkanine omotanim oko vrata i mrežastom tkaninom preko lica.

GQ je izvijestio nekoliko mjeseci da je Kanye izdao pravilnik odjevanja za svoj gospel zbor, te da će čak članovima osigurati besplatnu odjeću kako bi bio siguran da izgledaju kako treba, odnosno kako on želi.

"Svi članovi zbora nose uniformu. Obično odjevni predmet koji je kombinacija majice kratkih rukava i zborskog ogrtača, plus Yeezy tenisice i hlače. Odjeću i obuću dobivaju besplatno nekoliko dana prije ili na dan službe. Odjevna kombinacija je obično bijela, ali Kanyeove su crne, bež ili grafitne nijanse", ispričao je jedan anonimni izvor.