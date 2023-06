Ispod ove bizarne haljine krije se nova supruga poznatog glazbenika, ovako odjevena privlačila je poglede pri ulasku u crkvu

Kanye West i Bianca Censori snimljeni su u čudim odjevnim kombinacijama, i to ispred jedne crkve u Los Angelesu.

Američki reper Kanye West i njegova nova supruga Bianca Censori ne prestaju privlačiti pozornost javnosti ovih dana, no jedno od njihovih posljednjih pojavljivanja nadmašilo je sva ostala.

46-godišnji Kanye i 28-godišnja Bianca snimljeni su pri dolasku u jednu crkvu u Los Angelesu, a sve poglede privukli su njihovi bizarni outfiti. On je nosio crnu majicu kratkih rukava s jastučićima za ramena i njemačkim natpisom policija na leđima, tajice i čarape. No Biancina kombinacija zapravo je sve ostavila bez teksta jer svi su se zapravo pitali što bi to točno trebalo biti. Naime, cijelo joj je tijelo bilo prekriveno s poluprozirnom crnom tkaninom, s predimenzioniranim detaljem oko vrata, dok je na nogama imala čizme s visokim potpeticama.

Na paparazzo fotografijama izgleda kao da se ne osjeća najugodnije u čudnoj kombinaciji koja je podsjećala na haljinu, a u jednom trenutku Kanye joj je popravljao i namještao detalj oko vrata.

Nova supruga kontroverznog američkog repera danas izgleda sasvim drugačije od onoga kako je izgledala prije veze s njim, a njezina drastična transformacija dokazuje da je u potpunosti pod njegovim utjecajem, tvrde strani stručnjaci. Budući da je dospjela na naslovnice i na društvenim se mrežama vode rasprave o njezinu izgledu, teško je osporiti činjenicu da izgleda poprilično drugačije otkako se udala za Kanyea.

Nekada su joj zaštitni znak bile dugi smeđi uvojci, jaka šminka i guste obrve, kao i drugačija odjeća koju je nosila prije udaje. Sada pak ima kratku pixie frizuru koja je izbijeljena i u platinasto plavoj nijansi, s izbijeljenim obrvama. Također nosi drugačiju odjeću i čini se da ima manje šminke.

Viša terapeutkinja i stručnjakinja za odnose Sally Baker iz Working On The Body ekskluzivno je za Mirror prokomentirala Biancin novi izgled i pravi razlog takve promjene.

"Ulazak u brak, rađanje djeteta ili razvod, sve to može dovesti do želje za preispitivanjem vlastitog izgleda. Kao supruga Kanyea Westa, Bianca Censori izložena je velikom pritisku pozornosti međunarodnih medija i moguće je da koristi svoj novi izgled kao način da uspostavi svoju individualnost", objasnila je.

Sally je također zaključila da bi Biancin novi izgled mogao biti njezin pokušaj da povrati osjećaj kontrole i da se osjeća osnaženo pred ogromnim životnim promjenama, pri čemu želi novi imati novi imidž.

"Kanye West poznat je po svom odvažnom i jedinstvenom utjecaju na dizajn i moguće je da ona također koristi svoj izgled kako bi se kreativno izrazila ili kako bi pokazala da ima utjecaj na nju. West je prethodno utjecao na ključne žene u svom životu, uključujući i promjene imidža koje je poticao kod svoje bivše supruge Kim Kardashian", objasnila je Sally.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Jurčević ponosno istaknula obline u uskoj haljini poslije incidenta s prolaznicom koja ju je komentirala: "Je l' ono neko reko da je debela?"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša domaća glumica iznenadila je objavom fotografije samo u grudnjaku i gaćicama: "Pazi da se ne prehladiš"