Srušen je holivudski rekord s opasnom kaskaderskom scenom

Akcijska komedija Kaskader u kojoj naslovnu ulogu igra Ryan Gosling, u kina dolazi 25. travnja, no već se upisala u Guinnessovu knjigu rekorda iz koje je potisnula film o Jamesu Bondu, Casino Royale.

KINOFILM – hrvatski filmski web magazin donosi vam ovu priču

Još nije ni došao u kina, a Kaskader (The Fall Guy), s Ryanom Goslingom u naslovnoj ulozi, već ruši rekorde, one Guinnessove. Prošlu godinu obilježila je njegova uloga Kena koja ga je prometnula i u zapaženog pjevača te performera. Film Barbie će pak ostati upamćen po nizu rekorda koji se tiču zarade i gledanosti, a ovu će godinu, barem što se Goslinga tiče, obilježiti uloga macho kaskadera koji iznimne vještine pokazuje i u svom poslu i u “stvarnom” životu prikazanom na filmu, piše Kinofilm.

Ova se akcijska komedija djelomično temelji na istoimenoj televizijskoj seriji iz ’80-ih godina prošlog stoljeća u kojoj je glavnu ulogu tumačio Lee Majors, a, kako sugerira i sam naslov, oda je to hrabrim, utreniranim i vještim pojedincima koji u, za život i zdravlje, opasnim fizičkim akcijama zamjenjuju glumce, a sve s ciljem zabavljanja publike.

Rekord koji je Kaskader srušio te se, prije kinopremijere, već upisao u Guinnessovu knjigu rekorda odnosi se upravo na taj kaskaderski (tehnički) dio i za njega nije zaslužan sam Gosling, no on je, baš kao i na nastupu na dodjeli ovogodišnjih Oscara, svoju popularnost iskoristio da bi pažnju skrenuo na kaskadera Logana Holladayja, i općenito na to opasno zanimanje i sve one koji se njime bave i redovito ostaju duboku u sjeni zanimanja javnosti.

Naime, u filmu je srušen svjetski rekord u tzv. cannon rollsu koji je do sada držao kaskader Adam Kirley u prvom filmu Daniela Craiga o Jamesu Bondu, Casino Royale (2006.). Kirley je tada napravio sedam, a Holladay u Kaskaderu osam i pol “cannon rollsa”. Riječ je o prevrtanju automobila do kojeg dolazi nakon “topovskog udara” kojeg uzrokuje uređaj montiran na podvozje automobila.

Kako je izgledalo vratolomno rušenje rekorda na snimanju filma Kaskader