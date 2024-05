Osvanula zaboravljena snimka Gorana Bregovića kako pjeva stihove slavne srpske pjevačice: "Netko će mi noćas napraviti sina"

Goran Bregović otpjevao je pjesmu Sandre Afrike "Netko će mi noćas napraviti sina" u jednoj emisiji prije nekoliko godina, a snimka se sada pojavila na društvenim mrežama.

Legendarni glazbenik i jedan od osnivača kultnog benda Bijelo dugme, Goran Bregović prije nekoliko je godina gostovao u "Ami G showu", u kojem je na iznenađenje mnogih zapjevao pjesmu Sandre Afrike "Netko će mi noćas napraviti sina".

Video je sada osvanuo na TikToku te izazvao brojne rekacije na društvenim mrežama.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je supruga Gorana Bregovića? Zbog njega je odustala od uspješne manekenske karijere, a njihova ljubav opstala je unatoč svim glasinama!

"Vrtio sam nešto na internetu i ispala mi je ta", izjavio je Bregović i zapjevao pjesmu zajedno s voditeljom Ognjenom Amidžićem.

"Haha, treba je prepjevat, bila bi hit", "Kao da je on pisao tekst", "Doslovno, ali dobro zvuči kad on to pjeva i svira. Baš joj dobra reklama", neki su od komentara koji su se pojavili uz video.

Kako vam sviđa hit Sandre Afrike u izvedbi Gorana Bregovića? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Zadnja gošća kod Prije u Rijeci izazvala pravu ludnicu: ''Ja sam imala 18 kad je izašla ova tvoja pjesma...''

Inače, Sandra Afrika se nedavno pojavila kao gošća na koncertu Aleksandre Prijović gdje su zajedno otpjevale poznati hit ‘’Devojka tvog druga’’.

''Prije svega želim reći, kako ti dobro izgledaš! Ja sam imala 17, 18 godina kad je izašla ova tvoja pjesma. Mislim da je to najveći uspjeh kad prođu tolike godine, a i dalje svi pjevaju. Rijeka je posebna i koga drugog da pozovem za kraj nego tebe, najslađe je za kraj'', poručila je Prija Sandri koja je publici otkrila da joj za mjesec dana izlazi novi album.

''Hvala vam od srca. Hvala Aleksandra na pozivu, rado sam se odazvala, pogotovo kad je u pitanju Rijeka", priznala je tada Sandra.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Znate li da Lidija Bačić ima brata? Njegov izgled san je mnogim ženama, a dosad ga je samo dvaput pokazala na društvenim mrežama

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Severina se javila s novim fotkama u čipkastom donjem rublju, pratitelji su očarani njezinom ljepotom: ''Smotala si me, što da ti pišem…''