Pogledajte kakav zanimljiv predmet prodaje naš poznati glumac: ''Želiš zbuniti svoje prijatelje i susjede?''

U oglasniku je osvanuo putokaz za Zaglave, a o čemu je riječ saznajte u nastavku teksta.

Na društvenim mrežama pojavio se video u kojem popularni glumac najgledanije domaće dramske serije, Fabijan Pavao Medvešek, kaže: ''Želiš zbuniti svoje prijatelje i susjede?''.

Upravo je na ovaj način dao pratiteljima do znanja da je u oglasniku svanuo putokaz ni manje ni više nego za Zaglave. Mjesto ne postoji ni na zemljopisnoj karti, no to je ipak mjesto gdje žive najpopularniji kumovi u zemlji, stoga ne čudi da postoji i putokaz za njega.

U oglasniku stoji da je putokaz u odličnom stanju, te da iznos od kupovine ide u potpunosti u humanitarne svrhe.

''Kumovi'' i dalje nastavljaju oduševljavati mnogobrojne gledatelje pred malim ekranima, a hoće li obožavatelji serije pohrliti po uspomenu na Zaglave, tek je za vidjeti.