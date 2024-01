Pogledajte fotografije luksuzne vile koje se Sofia Vergara pokušava podhitno riješiti, u njoj je nekad živjela svoj san!

Sofia Vergara prodaje svoju luksuznu vilu u kojoj je živjela s bivšim suprugom Joem Manganiellom.

Holivudska glumica Sofia Vergara još je jednom pokazala kako je i više nego spremna prodati svoju luksuznu vilu na Beverly Hillsu, nakon što ju je ponovno stavila na prodaju i to poprilično sniženoj cijeni od one prvotne koja je iznosila 13,95 milijuna dolara.

Prema pisanju TMZ-a 51-godišnja Sofia prodaje vilu po novoj cijeni od 5,7 milijuna dolara, nakon što se prodaja odužila i zakomplicirala zbog njezina razvoda s glumcem Joem Manganiellom u srpnju prošle godine.

Vila je već bila na popisu za prodaju godinu dana i prije njihovog razlaza i to za cijenu od 19,6 milijuna dolara, no nisu pronašli kupuca, pa se ponovno pojavila na tržištu po sniženoj cijeni od 18 milijuna dolara i to samo mjesec dana prije nego što su Sofia i Joe raskinuli, a prema pisanju stranih medija Sofia je se hitno pokušava riješiti jer ona više nije njezino primarno prebivalište.

Sofia je kuću kupila za samo 10,6 milijuna dolara 2014. godine, godinu dana prije vjenčanja s Joeom, a koja je izgrađena 2006. godine. Pri njezinu uređivanju surađivala je s dizajnericom interijera Jennifer Bevan kako bi je ona dotjerala vilu za što je inspiraciju potražila u toskanskim vilama.

Kuća nudi mnogo prostora za potencijalnog kupca sa svojih impresivnih 11 tisuća četvornih metara, cijelo imanje uključuje gotovo hektar zemlje i bazen. Prostor za roštiljanje nalazi se u kutu stražnjeg dvorišta, a kuća ima zaštićenu terasu. Za dodatnu zabavu tu je kino s deset sjedala, teretana s opuštajućom saunom, a ljubitelji vina imat će dovoljno prostora za svoje kolekcije u Vergarinom podrumu, u koji stane tri tisuće boca.

Kuhinja je ukrašena zlatnim stropnim gredama i ima otok te šank od bež mramora, s odgovarajućom pozadinom, a u predsoblju se nalazi veliko zakrivljeno stubište. Tu je i kuća za goste, kao i garaža za četiri automobila.

Sofia se seli iz kuće nakon što su ona i njezin bivši suprug Joe Manganiello objavili da se planiraju razvesti u srpnju 2023. Vjenčali su se u studenom 2015. godine, samo 11 mjeseci nakon zaruka.

