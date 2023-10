Izlazak ovog domaćeg para podsjetio je na početak njihove baš zanimljive ljubavne priče, koja se zauvijek zapečatila njezinom prosidbom na plaži!

Sandra Bagarić i Darko Domitrović uživali su na Zlatnoj igli i mnoge podsjetili na njihovu zanimljivu ljubavnu priču.

Naša operna pjevačica Sandra Bagarić zablistala je u izlasku sa svojim suprugom, glazbenikom Darkom Domitrovićem, s kojim je uživala na tradicionalnoj modnoj reviji zagrebačkih obrtnika Zlatna igla.

49-godišnja Sandra za tu je priliku obukla crnu haljinu s prorezom koji je otkrio njezine gole noge i dubokim dekolteom koji je privukao dodatne poglede.

Sandra i Darko jedan su od najdugovječnijih parova domaće scene, vjenčali su se 1997. godine nakon pet i pol godina veze i imaju sinove Lovru i Marka.

Njihova ljubavna priča slovi i kao jedna od najzanimljivijih na domaćoj estradi. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavao joj je na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, a ona se u njega zaljubila na prvi pogled.

"Ja sam došla u Zagreb 1992. godine, ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: 'Ovom ću čovjeku roditi djecu!' I ta djeca sad već imaju 22 i 18 godina, a ostalo je povijest!" ispričala je u svom stilu Sandra Bagarić za IN magazin.

Nije joj trebalo dugo ni da ga zaprosi, a Darko je prepričao kako je to izgledalo.

"Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana!" prisjetio se Domitrović jednom prilikom.

