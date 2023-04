Domaći radio donio drastičnu odluku, više neće puštati Let 3: "Ne želimo sreću grupi koja se veseli neuspjehu djece!"

Let 3 Damir Skomrlj/Cropix

Radio NU iz Imotskog više neće emitirati pjesme grupe Let 3 zbog šale Zorana Prodanovića Prlje na račun Hajduka.

Zoran Prodanović Prlja iz grupe Let 3 navukao je na sebe bijes navijača Hajduka zbog šale na Twitteru.

Pogledaj i ovo biseri iz prošlosti Članovi Leta 3 prije su bili čak i puno razuzdaniji nego danas, a iskopali smo fotke na kojima ih nije lako ni prepoznati!

Naime, nakon što su juniori Hajduka izgubili u finalu Lige prvaka mladih, Prlja je objavio fotografiju fritula uz koju je napisao: "Neka se momci naviknu", što su mnogi doživjeli kao navijačku provokaciju s obzirom na to da je Prlja poznati navijač Rijeke. Javnost mu je zamjerila i što se sa svojih 58 godina namjerio na tinejdžere, a upravo je zbog toga i Radio NU iz Imotskog donio jednu drastičnu odluku.

"Smatramo da je Prodanović uvrijedio djecu kojoj je u ovom trenutku podrška najbitnija jer su hrvatski nogomet predstavila na najbolji mogući način te smo odlučili da se od danas grupa Let 3 neće emitirati na Radio NU", poručili su na web-stranici radija.

"Svu sreću želimo grupi Let 3 koja predstavlja ujedinjenu Hrvatsku, a ne grupi koja se veseli neuspjehu hrvatske djece!" dodali su, a objasnili su i kako su odluku donijeli i jer smatraju da je Prlja uvrijedio sve Hajdukove navijače i sve Hrvate koji su posljednjih nekoliko dana podržali Hajdukovu djecu.

"Iako je napisao da je to njegov osobni stav, isto kao što jedan igrač Hajduka predstavlja cijeli Hajdukov kolektiv, tako i navedeni gospodin Prodanović predstavlja grupu Let 3", objasnili su svoju odluku.

Prlja se zbog svoje objave ispričao te je priznao da je pogriješio.

Priznajem,pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže,a to su naša djeca i beskrajno mi je žao zbog toga, te ovim putem molim svih koje je povrijedila moja objava za oprost. I sam sam roditelj tako da je moj grijeh samim time još i teži. ⬇️ — Prlja (@mmrijeka) April 25, 2023

"Veliki pozdrav svima. Ne bih volio da se stekne dojam da me sve ovo što se dogodilo od objave mojeg tvita nije dirnulo, pa evo nekoliko mojih riječi o tome. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će ova po meni benigna navijačka pošalica izazvati tako burne reakcije i komentare. Priznajem, pogriješio sam što sam se išao dirati u ono što nam je svima najdraže, a to su naša djeca, i beskrajno mi je žao zbog toga te ovim putem molim sve koje je povrijedila moja objava za oprost. I sam sam roditelj, tako da je moj grijeh samim time još i teži. Jednostavno, prst mi je bio brži od pameti. Ne bih volio da se ovo shvati kao puko saniranje štete jer ovo što pišem, pišem iskreno i u vjeri da će doći do onih kojima je namijenjeno, tako da vas molim i za RT ove objave. Također želim naglasiti da ta moja objava nema nikakve veze s Letom 3, koji sam također doveo u nelijepu situaciju svojom nepromišljenošću, isprika ostalim članovima zbog toga. Apeliram na razum svih i još jednom se iskreno ispričavam svima. Hvala", napisao je na Twitteru.

