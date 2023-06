Pogledajte čime je ova posebna djevojka ganula sve do suza u hit-showu: "Mnogi ljudi ne vjeruju u anđele, ali..."

Putri Ariani nastupila je u showu America's Got Talent i sve ganula do suza, a uspjela se plasirati direktno u finale.

Nova pjevačka senzacija imena Putri Ariani otkrivena je u nakon zapanjujućeg nastupa u shoewu "America's Got Talent", a u kojem je do suza ganula brojne gledatalje pred malim ekranima i publiku u studiju, a u koji je u SAD stigla iz daleke Indonezije.

Putri je 17-godišnja slijepa djevojka, a do suza je uspjela ganuti i inače strogog člana žirija Simona Cowella, koji ovaj put nije mogao sakriti emocije. San joj je da studira na prestižnom Juilliard koledžu, na kojem bi mogla ostvariti svoj pun potencijal.

Putri je, osim što je pjevala, svirala i klavir, izvela je svoju autorsku pjesmu nakon čega se Simon popeo na pozornicu i zamolio je da odsvira drugu pjesmu, na što je ona počela izvoditi pjesmu Eltona Johna "Sorry Seems To Be The Hardest Word", a on joj dodijelio zlatni gumb i poslao je direktno u finale natjecanja.

"Mnogi ljudi ne vjeruju u anđele, ali mislim da je jedan upravo sletio na našu pozornicu', zaključio je Howie Mandel koji također sjedi u žiriju showa.

Ništa drugačije nisu bile reakcije na Putrin nastup ni na društvenim mrežama.

"Dovela me do suza, ona definitivno ima talent","Nevjerojatno kako može pjevati... Piše vlastite pjesme, slijepa je i zna svirati klavir i druge instrumente, a ima samo 17 godina. Da, nevjerojatno je talentirana", "Rasplakala me", dio je komentara.

Čak se i američki veleposlanik u Indoneziji Sung Y. Kim, pridružio pohvalama.

"Čestitam Putri Ariani na njezinoj nevjerojatnoj izvedbi u Sjedinjenim Državama!Ti si nevjerojatan talent", poručio joj je.

Putri je ovo bio i prvi posjet SAD-u, no nije prvi put da se pojavila u franšici "Got Talent". Gledatelji su je mogli vidjeti još 2014. godine kada se pojavila kao pjevačko čudo od djeteta, u dobi od samo 8 godina, u "Indonesia's Got Talent" u kojem je naposljetku i pobijedila.

