Svi su se pitali tko se krio iza zelene maske na dodjeli prestižnih nagrada zbog koje nekima nije bilo svejedno: "Malo sam se prestrašio!"

Zeleni goblin zbunio je i iznenadio sve na ovogodišnjoj dodjeli Emmyja u Los Angelesu, na čijem se crvenom tepihu odjednom pojavio.

Najveća televizijska imena okupila su se na crvenom tepihu 75. dodjele nagrade Emmy u Los Angelesu. I dok je većina zvijezda stigla u glamuroznim haljinama i odijelima, jedna se osoba istaknula svojim izgledom, i to onim zelenoga goblina.

Svi su se pitali tko je osoba prekrivena od glave do pete zelenom bojom koja se motala posvuda, s goblinskom maskom, a ispostavilo se da je zapravo riječ o drag-kraljici imena princeza Poppy. Njezino pojavljivanje na crvenom tepihu sve je iznenadilo, zabavilo, a neke i pomalo zbunilo.

Princess Poppy un-retired from drag just to end the entire industry. You can’t top this. pic.twitter.com/z7VmwlFpSW