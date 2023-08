Princ Harry objavio svoju fotografiju pa odmah postao meta ismijavanja, primjećujete li zašto?

Princ Harry podijelio je svoju fotografiju na platformi Better Up zbog koje su ga mnogi počeli sprdati na Twitteru.

Nova fotografija koju je objavio princ Harry, izazvala je mnoštvo urnebesnih komentara putem društvenih mreža.

Mnogi su ga na Twitteru optužili kako je fotošopirao fotografiju jer mu je kosa na novoj fotografiji puno gušća i tamnija od stvarne.

Prince Harry’s luscious new hair chopped by critics: ‘Looks like a fool’ https://t.co/nGnAA3D1YG pic.twitter.com/GdLrz9QPsC