Preminuo glumac koji je Oscara dobio za samo 14 minuta pojavljivanja u filmu: “Bio je obožavan i svima će nedostajati”

Preminuo je holivudski glumac Alan Arkin u 90. godini života, a poznat je po svojoj ulozi u filmu "Little Miss Sunshine".

Američki glumac Alan Arkin preminuo je u svom domu u Carlsbadu u Kaliforniji, a njegovu smrt su potvrdili shrvani sinovi Adam, Matthew i Anthony za Daily Mail.

"Naš otac bio je jedinstveno talentirana sila prirode i kao umjetnik i kao čovjek. Suprug pun ljubavi, otac, djed i pradjed, bio je obožavan i duboko će nedostajati", izjavili su.

U filmu "Little Miss Sunshine" glumio je svega 14 minuta, a za njega je dobio i Oscara.

Također je bio nagrađen i nagradom Tonyeja 1963. za "Enter Laughing".

Još neke od njegovih drugih značajnih uloga su u filmovima: "The Russians Are Coming, the Russians Are Coming", "Catch-22", "The Heart Is a Lonely Hunter" i "Argo".

