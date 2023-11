Isplivao posljednji video Marilyn Monroe, snimljen je nekoliko dana prije njene smrti, a njegove scene otkrile su u kakvom je stvarno bila stanju

Posljednji video Marilyn Monroe prikazuje ju u posljednjim danima života, kada je pozirala jednom fotografu na plaži.

Legendarna i nikad prežaljena holivudska glumica Marilyn Monroe preminula je 1962. godine i iza sebe ostavila veliko glumačko nasljeđe, no njezin privatni život i danas mnogima mami suze na oči.

Upravo je takav slučaj i s njezinim posljednjim videom koji je snimljen krajem srpnja 1962. godine, a u kojem se vidi kako pozira fotografu Georgeu Barrisu na plaži. Bilo je to svega nekoliko dana prije nego je preminula, a George je tek kasnije progovorio o tom danu i otkrio kako je mogao primijetiti da nije dobro i da ju nešto muči. Medijima je otkrio kako joj je raspoloženje variralo, i da se u jednom trenutku histerično smijala dok je u drugom plakala bez razloga te da nije doživljavala nikog oko sebe.

Taj pomalo zaboravljeni video ovih se dana ponovno pojavio i podsjetio brojne obožavatelje na njezine posljednje dane života, a snimili su ga slučajni prolaznici i poklonili ga Georgeu.

Marilyn je i dandanas jedna od najvećih holivudskih zvijezda i pamti se kao seks-simbol. Pojavila se u komediji "Neki to vole vruće" i drami "Autobusna postaja", a bila je i talentirana pjevačica i posebno je poznata njezina izvedba pjesme "Diamonds Are a Girl's Best Friend."

Svijet je šokirala njezina smrt 4. kolovoza 1962. godine, a obdukcija je pokazala da se predozirala lijekovima protiv depresije te kako je moguće da je počinila samoubojstvo. Nakon toga su se pojavile mnoge teorije zavjere da ju je dao ubiti američki predsjednik John F. Kennedy s kojim je bila u navodnoj aferi.

