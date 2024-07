Ovo je posljednja poruka Olivera Dragojevića koju je uputio obožavateljima prije smrti, ove riječi zbilja imaju neku posebnu čar

Posljednje riječi Olivera Dragojevića upućene njegovim obožavateljima prije smrti stvarno su posebne. U nastavku pogledajte kako se tada obratio javnosti.

Odlazak Olivera Dragojevića potresao je mnoge generacije, a njegovo obraćanje obožavateljima posljednji put dogodilo se na dodjeli Porina 2018. godine, gdje je dobio nagradu za životno djelo.

''Htio bih spomenuti jednog čovjeka koji je obilježio pola moga života, a to je Zdenko Runjić. Puno dobrih ljudi stvorilo se oko mene i ovaj put me bolest prekinula i ne mogu biti s vama. Kao dijete sam želio svirati i pjevati i taj se san nekako prekinuo. Pozdravljam sve ljude dobre koji su bili oko mene i koji su me podržali u toj krizi. Čini mi se da još uvijek ima vremena za pjevanje i sviranje i ako se stvari poprave, bit će to dobro", rekao je Oliver tad preko videozida.

"Omela me malo bolest, pa ne mogu biti s vama večeras. Puno je dobrih ljudi uz mene, a ako se stvari poprave, opet ćemo pjevati. Hvala mojoj familiji i ljudima koji su se trudili da mi bude lakše, a tu je i Onkologija Split'', zahvalio je.

''Što da vam kažem, nego - guštajte, ljudi, jer ča je život vengo fantažija'', poručio je Oliver posljednji put svojim obožavateljima.

Podsjećamo, Oliver nas je napustio krajem srpnja 2018. godine, a to je ujedno bio i jedan od tužnijih dana za hrvatsku javnost.

Tog 29. srpnja vijest kako nas je napustio Oliver Dragojević odjeknula je poput munje, a u Hrvatskoj su tada slijedili dani tišine i tuge pa je dan prije pogreba po prvi put u povijesti proglašen i Dan nacionalne žalosti.

Tisuće ljudi 31. srpnja uputili su se u Split kako bi na vječni počinak poslali našeg galeba. Tužna povorka s obitelji, prijateljima, kolegama i obožavateljima prošetala se splitskom rivom, a brojni glazbenici, među kojima su bili Tony Cetinski, Zorica Kondža, Nikša Bratoš, Petar Grašo, Tonči Huljić, Doris Dragović, Goran Koran, Gibonni, Tedi Spalato, Dragan Lukić Luky i mnogi drugi, izmjenjivali su se noseći lijes do gata svetoga Nikole, odakle je Oliver uz bakljadu ispraćen na posljednji počinak u Veloj Luci.

