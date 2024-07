Prije šest godina napustio nas je Oliver Dragojević, teško je vjerovati da ga već tako dugo nema

Oliver Dragojević prije šest godina zavio je Hrvatsku u crno, a brojni se ovog datuma i danas sjećaju s knedlom u grlu.

Kraj srpnja 2018. godine bio je jedan od tužnijih za hrvatsku javnost.

Tog 29. srpnja vijest kako nas je napustio Oliver Dragojević odjeknula je poput munje, a u Hrvatskoj su tada slijedili dani tišine i tuge pa je dan prije pogreba po prvi put u povijesti proglašen i Dan nacionalne žalosti.

Tisuće ljudi 31. srpnja uputili su se u Split kako bi na vječni počinak poslali našeg galeba. Tužna povorka s obitelji, prijateljima, kolegama i obožavateljima prošetala je splitskom rivom, a brojni glazbenici, među kojima su bili Tony Cetinski, Zorica Kondža, Nikša Bratoš, Petar Grašo, Tonči Huljić, Doris Dragović, Goran Koran, Gibonni, Tedi Spalato, Dragan Lukić Luky i mnogi drugi, izmjenjivali su se noseći lijes do gata svetoga Nikole, odakle je Oliver uz bakljadu ispraćen na posljednji počinak u Veloj Luci.

Počast mu je odalo i oko 500 plovila koja su uz brodske sirene pratila katamaran koji je lijes prevezao na Korčulu. Veličanstveni prizori tada su obišli cijeli svijet, a snimke i fotografije s ispraćaja i danas nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Sam pogreb održan je 1. kolovoza 2018. godine na mjesnom groblju svetoga Roka u Veloj Luci, na kojem se također okupilo mnoštvo ljudi koji su Oliveru poželjeli reći posljednje zbogom. Ceremonija je započela pjesmom "Moj galebe", koju je na violončelu izveo Stjepan Hauser, a zapjevala je i klapa Ošjak.

Najveća podrška Oliveru bila je njegova supruga Vesna Dragojević koja i dandanas rasplače pratitelje kad se prisjeti supruga.

Bili smo se dogovorili da ćemo se za 50. godišnjicu ići u Las Vegas oženiti, ali evo, ja ću poći sama tamo...", rekla je Vesna jednom za IN Magazin.

Bez njega, kaže, nije lako, ali naučila je.

''Sredila sam to sebi nekako u glavi da njega nema. Ja sam realna. Ja znam da ne mogu tu ništa promijeniti. Ja jedino mogu sebe satrat i sebe uništiti, a to ne želim. Imam djecu, unuke, imam prijateljice, kako u Veloj Luci, tako i u Splitu. Družim se s ljudima koji mi pašu, izbjegavam one koji me satru žalopojkama'', ispričala je jednom.

Svake godine u njegovoj Veloj Luci održi se i koncert sjećanja na njegove najveće hitove, a publiku koja tog dana nahrli u mali grad zabavljaju najveća imena naše glazbene scene i Oliverovi prijatelji.

Isto će biti i danas kad će u Oliverovu čast nastupiti Zorica Kondža, Jelena Rozga, Petar Grašo, Dalmatino, Tomislav Bralić i klapa Intrade, Giuliano, Martin Kosovec i drugi.

Veličanstveni prizori iz Splita snimljeni dronom i danas lede krv u žilama, a vi se kroz našu fotogaleriju prisjetite pjevača koji će zauvijek ostati upamćen.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ben Affleck novim je potezom potvrdio krah braka s J.Lo, s njom više ne želi provesti ni sekundu!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Sitne nesavršenosti u tanga bikiniju jedva su došle do izražaja, a ona je još jednom dokazala zašto je jednostavno bomba!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte haljinu Jelene Rozge koja je podijelila mišljenja: ''Ona je top, ali ovo je kriminal...''

Pogledaji ovo Celebrity U obitelj Livaja stigla je prinova! Sretna Iris podijelila je lijepu vijest s pratiteljima: ''Prije točno sat vremena...''

Pogledaji ovo Celebrity Slovenac koji pjeva na hrvatskom stao je pred oltar s kolegicom, pohvalio se hrpom emotivnih prizora!