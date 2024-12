Novosadsku policajku prati više od 155 tisuća ljudi, među kojima je i hrvatski chef, a jasno je i zašto: "Uhiti me!"

Novosadsku policajku Lidiju Takač prati oko 155 tisuća ljudi, koji joj tepaju da je najzgodnija policajka na svijetu.

Novosadska policajka i majka dvoje djece Lidija Takač postala je hit na društvenim mrežama.

Ovu mladu policajku, ujedno i diplomiranu pravnicu po struci, na društvenoj mreži Instagram, gdje dijeli fotografije iz poslovnog i privatnog života, prati oko 155 tisuća ljudi. Naravno, najveću pozornost imaju njezine fotografije iz uniforme.

"Jesam skoro izašao i uniformu ne podnosim! Ali ja sam se zaljubio", "Uhapsi me, oženi me", "Konačno nešto lijepo u policiji", "Ako te ova kazni, naje**o si", "Uhiti me i vodi me sa sobom", "Ne bih se žalio da me ti privedeš", "Prelijepa si, udaj se za mene", "Uhiti me", "Boginja", "Ovo je valjda prvi puta da želim da me murjakinja pretrese", "Mačko, uniforma ti stoji savršeno", dio je komentara koje njezini pratitelji ostavljaju zadnjih nekoliko godina.

Policajku Takač na društvenim mrežama prati i hrvatski chef Ivan Pažanin.

