Toma Zdravković, Halid Bešlić i Miroslav Ilić jedni su od boljih pjevača u svijetu koji svojom muzikom ostavljaju neizbrisiv trag u srcima mnogih.

Legendarni pjevači Toma Zdravković, Halid Bešlić i Miroslav Ilić tijekom svoje glazbene karijere stekli su ogroman broj obožavatelja koji znaju svaku njihovu pjesmu.

Međusobno su surađivali, ali i družili se, a dokaz tome je i zajednička fotografija iz mladosti koja se pojavila na jednom Instagram profilu.

Toma Zdravković o kojemu je snimljen i kultni film pod nazivom "Toma", borio se dugo sa zloćudnom bolesti zbog koje je preminuo 1991. godine. No, njegov trag ostao je zauvijek u srcima mnogih jer je film o njegovom životu danas jedan od najpopularnijih i najgledanijih. Također, nisu zaboravljene ni njegove tužne pjesme.

Halid Bešlić i dan danas nastupa po mnogim zemljama, a nedavno je imao i operaciju srca zbog koje je morao napraviti pauzu.

Za In Magazin ispričao je sve detalje operacije:

"Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam začepljenje imao veliko arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju".

Pjevač Miroslav Ilić također naporno radi te koristi svaku priliku kako bi uveseljavao svoju publiku. Miroslav je od 1971. godine u braku s Gordanom Ilić, s kojom ima dvoje djece, sina Marka i kćer Mariju, a njihov brak iskusio je brojne kušnje.

