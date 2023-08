Naš glumac i njegova supruga progovorili o prebračnoj čistoći: ''Do braka smo živjeli i bez poljubaca, to nam je kasnije donijelo mnogo plodova''

Pere i Katarina Eranović na Mladifestu u Sisku progovorili su o svojoj prebračnoj čistoći i svim poteškoćama s kojima su se suočili prije braka.

Splitski glumac Pere Eranović i njegova supruga Katarina u braku su pet godina te imaju troje djece.

Sada su na Mladifestu odlučili ispričati sve o svojoj predbračnoj čistoći, ali i upoznavanju te vezi prije braka, a njihovu priču prenosimo s Hrvatske katoličke mreže.

Katarina je odrasla u tradicionalnoj katoličkoj obitelji te se oduvijek željela ostvariti kao majka. Živjela je mirnu mladost i nisu je zanimale stvari koje su tada upotpunjavale mlade. Smatra kako su je njezini perfekcionizam i navezanost na mirnije stvari sačuvali od onih loših.

Prije nego što je upoznala Peru, nije imala neke ozbiljnije veze.

"Uvijek sam bila ona koja je Bogu davala svoje planove. Govorila sam Bogu: 'Vidiš Bože, ovaj momak je dobar, uredan, pristojan, ide na misu, a ti si milosrdan i svemoguć, ti meni možeš pomoći. Bez obzira imaš li nešto bolje za mene ne treba mi, daj ti meni ovo i ja ću biti sasvim zadovoljna'. Ali Bog nikada ne daje prosjeke nego čuva za svakoga jedan biser koji je on namijenio za put prema njemu i prema svetosti", ispričala je Katarina, a sve prenosi HKM.

Katarina je pomišljala u nekim trenucima i na redovnički poziv, ali sve svoje molitve je zapravo posvetila tome da bude u braku.

"Pojam međusobnog darivanja meni se podrazumijevalo da se čuva za brak. Ja sam se htjela za svoga budućeg muža sačuvati i da budem njemu kao poklon od Boga koji je samo za njega i kojeg nitko prije nije odmotao. To je bilo nešto što se meni podrazumijevalo. Željela sam pronaći neku osobu koja će razumjeti to što ja želim i to čemu ja težim te koja će me u tome podržati i s kojom ću zajedno, pred oltarom moći sagraditi jedan savez ljubavi, koji će Bog blagosloviti i koji će u sakramentu braka biti potpuno sjedinjen", objasnila je.

Pere se također prisjetio svojih mladenačkih dana koji su za njega kako kaže bili turbulentni. Živio je tako da je smatrao ako se dvoje ljudi vol i- mogu imati odnose. No, onda ga je jednog dana snašao pravi pakao.

"Želio sam samo avanturu i živjeti bez preuzimanja odgovornosti. I u tom svemu dogodio se jedan odnos s jednom djevojkom koju nisam mogao čak ni zamisliti u budućnosti kao svoju suprugu, a ni ona mene. Dogodilo joj se da joj je mjesečnica kasnila, a imali smo odnose. I u tom strahu i grču, što ako se to dogodilo, a mi se ne vidimo zajedno, jer smo po svim svjetonazorskim pitanjima dijametralno suprotni. Počelo se pričati o pobačaju. Prošlo je par dana i ona mene zove ozarena i vesela i govori da nije trudna, ispostavilo se da se radilo o hormonalnom poremećaju. Moje suze radosnice su trajale svega minutu i postale su suze gorke. Kleknuo sam pored kreveta i počeo sam vrištati da nisam dostojan zvati se djetetom Božjim i da neću više ići u crkvu. Sabrao sam se i rekao Bogu: 'Bože, od sada i nadalje neću više ovako'. Ali imao sam figu u džepu. Obećao sam mu da neću divljati okolo avanturistički, ali ostavio sam mogućnost življenja odnosa, ako je ozbiljna veza", prisjetio se Pere tog nemilog trenutka.

Zatim mu se dogodila ozbiljna veza zbog koje je promijenio svoj život, ali onda je upoznao Katarinu i stvari su postale još kompliciranije.

"Budući da sam bio još u onoj vezi potiskivao sam i to relativno uspješno simpatiju koja se u meni dogodila prema Katarini. To se neprestano vraćalo nazad i pitao sam se zašto je tako. Moja veza je došla do vrhunca i prekinuo sam i nakon toga sam osjetio ogromno olakšanje kao i ta djevojka. Bogu sam zahvalan i sve tri spomenem u molitvi".

Nedugo nakon Pere i Katarina završili su u vezi te su se odlučili slijediti Božje upute.

"Bog spaja dvije nesavršene osobe da bi stvorio nešto maestralno. U tom trenutku mi je bila jedna misao: 'Isus, čini sve novo. Isus zaista čini sve novo i sve ono što je bilo kao da je bilo pročišćeno. Ja sam njega primila kao čistu osobu, novu osobu, kao svoj biser koji mi je povjeren na čuvanje. Podrazumijevalo se da ćemo hodati u čistoći, nećemo imati tjelesna darivanja. Nedugo nakon toga, nakon razgovora s duhovnikom, u srce mi je sjela želja da bismo mi mogli probati hodati i živjeti do braka bez poljubaca. Ja sam to Peri predložila, a on je prihvatio. Poslije smo dobili mnogobrojne plodove. U tom trenutku nisam bila toga ni svjesna".

Katarina je otkrila kako im je predbračna čistoća donijela puno ploda u braku.

"Nismo se fizički poljubili, ali su nam se uzljubile duše na jedan poseban način. Ni sama nisam mogla zamisliti da to može postojati u odnosu jednog momka i djevojke. Kada bi došlo do konflikata nismo imali zamijeniti ničim osim komunikacijom. Baš ono protrest sve i ogoliti se do kraja. To nas je izbrusilo u krepostima koje danas u braku doživljavaju posebne plodove. Predbračna čistoća nije sama sebi svrha. Postala je kao idol, ali se ne zna zašto. Živjeti predbračnu čistoću bez svrhe nema smisla. Doći ćete u brak i nećete znati što ste donijeli u brak. Iz predbračne čistoće ako se zna zašto mogu se dobiti veliki plodovi".

"Ne želimo reći da je poljubac nešto loše i u kršćanskoj vezi, on nije grijeh, ali je grešna prigoda. Nama je pomoglo da uspijemo sazrijevat", zaključio je Pere njihovu priču.

