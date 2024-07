Kupujmo hrvatsko i kad je glazba u pitanju: Evo koliko je ZAMP ukupno ostvario prihoda od prodaje glazbenih licenci!

Dvije najslušanije pjesme u prošloj godini su "Mama Mia" od Grše i prvi singl "novog/starog" Parnog valjka.

Sudeći prema prihodima od autorskih prava, domaća glazba nikada nije bila popularnija. Godišnje izvješće za 2023. godinu pokazuje da je koncertna scena bogata i unosna, zahvaljujući i procvatu turizma.

Da volimo naše - na današnjoj je presici potvrdio i ZAMP koji je od prodaje glazbenih licenci ostvario ukupne prihode u iznosu od gotovo 24 milijuna eura.

Dvije najslušanije pjesme u prošloj godini su "Mama Mia" od Grše i prvi singl "novog/starog" Parnog valjka.

"'Moja glava, moja pravila' naš prvi singl s našim novim pjevačom, sa Igorom je najemitiranija pjesma prošle godine u Hrvatskoj. Znači, ja kad pišem pjesme nemam ja nikakva očekivanja ni predviđanja, nit me to zanima. Volio bih da ljudi vole pjesme, da im se dopadne i to je otprilike sve, ali dobit ovakav tretman - to je super!" rekao je Husein Hasanefendić Hus.

Najveći rast prihoda autora zabilježen je u kategoriji koncerata. Uz Let 3, Gibonnija i Grašu u toj se kategoriji našla i grupa Dalmatino.

"Budući je buknuo život u svim smjerovima i ljudi se žele družiti, izlaziti, zabavljati pa tako između ostalog dolaze i na naše koncerte. Nisu samo naši koncerti posjećeni, sve kolegice i kolege koje poznajemo bilježe, i kažu jako pojačan rast i interes za koncertima i izlascima", kaže Zdravko Sunara, član grupe Dalmatino.

ZAMP se prvi put odlučio ići na dvije ljestvice.

"Jedna sa digitalnih servisa, druga sa klasičnih medijskih servisa, što znači da na neki način su progledali i u digitalni svijet. I tako smo evo dobili i dvije najpopularnije pjesme prošle godine u Hrvatskoj", rekao je glazbeni kritičar Bojan Mušćet. pa je dodao da bi neki novi klinci trebali biti poticaj da se može.

"Malo je zapravo novih izvođača, novih autora... dobro evo Baby Lasagna me demantira jer je on u trenutku počeo i koncerte raspordavat i to. Takvih stvari fali. Meni je zapravo jako gala da se to desi jer uvijek povuče... nečiji uspjeh povuče nove likove", kaže Hus.

"Ono što mogu reći našim mlađim članovima je - trebate biti uporni. Ja sam se sam dugo pitao gdje su ti mladi članovi jer je naša glazba neko vrijeme malo bila pod ručnom", izjavio je Miro Buljan.

Rezultati ZAMP-a za prošlu godinu sjajna su vijest za sve te daju jasan odgovor na pitanje o važnosti autorskih prava.

