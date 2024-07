Matteo Bocelli pokazao talent i oduševio publiku u Opatiji: ''Iskreno mogu osjetiti ljubav i potporu!''

Dva mjeseca uoči pulskog nastupa svojeg oca, proslavljenog tenora Andree Bocellija, koji slavi tri desetljeća nevjerojatne karijere, u Opatiji je zapjevao njegov sin Matteo. Ovaj mladi glazbenik pokazao je velik talent te oduševio publiku. Detalje s koncerta u prilogu In magazina donosi naša Dijana Kardum.

Publika je zaista uživala, pjevali su s Matteom, poneki su i zaplesali.



Lakoća kojom izvodi pjesme dovela ga je do nezaboravne glazbene večeri.



''Iskreno, ova europska turneja, dala mi je toliko zadovoljstva, iskreno mogu osjetiti ljubav i potporu ljudi. I sad smo imali ovaj divan show. Ovo mi je prvi put da ću se brzo vratiti'', rekao je Matteo.

Kako je rekao naziv koncerta ''Noć s Matteom'' izabrao je jer je želio da se gledatelji osjećaju kao u vrtu njegove kuće i uživaju u glazbi koju stvara. Ispričao je tako da nije dobar plesač te kako izgledaju večeri u obitelji Bocelli.



''Volim na svojim showovima donijeti esenciju glazbe, ali i kako je jedan talijanski tekstopisac rekao, kad god mi umjetnici idemo na stage izvodimo uvijek isti show, zato treba dijelovati u trenutku. Ja volim komunicirati s publikom i oni mogu upoznati Mattea ne samo kroz glazbu već i kroz razgovor'', kaže.

Matteo nastupa od svoje sedamnaeste godine, debitantski album "Matteo" objavio je lanjske jeseni, a radio ga je producent, skladatelj i dobitnik čak 6 Grammyja David Foster. Među pjesmama na albumu je i Chasing Stars, koju mu je napisao Ed Sheeran.



''Na mom prvom koraku, turneji, htio sam donijeti oboje i obrade i svoju glazbu koju živim otkad sam bio dijete. Međutim pjesmama je i ona koju je napisao i Ed Sheeran i njegov brat Matthew, jako sam ponosan na pjesmu, volim ih kao umjetnik i osoba, doista je posebna'', kaže.

Kako je ranije otkrio, da nije pjevač, bavio se poljoprivredom i vinarstvom. Međutim, odrastajući uz oca Andreu Bocellija, glazba je bila logičan izbor. Kao pjevač, Matteo Bocelli je prvi put privukao pozornost javnosti skladbom "Fall On Me". A obitelj mu je i najveća potpora u životu i karijeri.



''To je jako teško pitanje, moji roditelji su oni koji su me napravili i odgojili, bili su potpora, definitivno roditelji. Ali također moj brat, imam brata i dvije male sestre. S njima je velika razlika u godinama ali s bratom se razumijem, on je također ključna osoba u mojoj karijeri'', rekao je.

Matteo je već odradio velik dio turneje, a o njegovoj popularnosti svjedoči to što ima obožavatelje koji prate svaki njegov nastup. Nakon Hrvatske, čekaju ga još nastupi u Austriji, Londonu te Nizozemskoj.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Rozga pokazala djelić atmosfere sa snimanja spota, pogledajte kako se u sekundi uozbiljila kada su se upalile kamere!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš političar i lijepa glumica ne skrivaju koliko se vole, sve su raznježili novom objavom: "Ljubav u zagrebačkom tramvaju..."