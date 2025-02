Kraljevsko osoblje razotkrilo kralja Charlesa, ovo su situacije u kojim gubi živce!

U ispovjestima kraljevskog osoblja otkriven je jedan detalj o ponašanju kralja Charlesa. Zbog određenih stvari izgubi živce, ali se brzo pokaje.

Kralj Charles sklon je izgubiti živce u sekundi ako njegovi vrlo posebni zahtjevi nisu ispunjeni, tvrde izvori u knjizi '' Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants'', koja bi trebala izaći 18. veljače, piše The Mirror.

Naime, radi se o knjizi kraljevskog stručnjaka i novina Toma Quinna koja donosi svjedočanstva kraljevskih sluga tijekom godina.

Izvori su objasnili kako se i Charles i Camilla lijepo ponašaju prema osoblju, ali da je on sklon ispadima.

Charles, koji je ranije i u javnosti pokazivao bijes zbog neispravnih nalivpera, ima vrlo specifične zahtjeve u vezi načina obavljanja zadataka, otkriva knjiga. Kralj je znao imati ispad ako mu nije bila poslužena prava šalica za čaj, a također je imao točna pravila o tome kako mu se pasta treba nanijeti na četkicu za zube.

"Charles i Camilla zaista se lijepo ponašaju prema svome osoblju, ali uvijek imate osjećaj da bi prije poletjeli bez aviona nego da bi vas oni pozvali na čaj s njima'', rekao je jedan sluga.

''Charles ima ispade prema svome osoblju - možda nije dobio pravu šalicu za čaj, cipele nisu bile savršene ulaštene ili mu pasta za zube nije istisnuta na četkicu točno onako kako on voli. Izgubi živce u sekundi, ali obično brzo pokaje zbog takvog ponašanja'', dodao je.

Pogledaj ovo Celebrity Naša influencerica obračunala se s hejterima koji su se okomili na njezine obline!

