Poklon vrećice o kojima obični smrtnici mogu samo sanjati: Evo s čime će kući otići nominirani za prestižnu nagradu!

Nominirani za Grammy i ove godine otići će kući punih ruku, a vrećice s poklonima dosegnule su iznos od skoro 40 tisuća dolara!

Ovoga tjedna glavna tema u Los Angelesu dodjela je nagrade Grammy koje će se održati u nedjelju 4. veljače u Crypto.com Areni, ali veliku pozornost prikupili su i zanimljivi darovi koje će sudionici ponijeti kućama, a koje svake godine podijele svim zvijezdama koje prisustvuju događanju.

Uoči dodjele prestižnih nagrada, saznalo se da će svi otići kući s luksuznim poklon vrećicama u vrijednosti od čak 36 tisuća dolara.

A evo i koji proizvodi iz vrećice čine toliki iznos.

Kompanija Lash Fary's Disctinctive Assets već 25 godina surađuje s Akademijom, pa nikoga nije previše iznenadila vijest da su upravo oni dobili čast znakom pažnje uljepšati ovaj spektakl.

''Bila je privilegija i čast biti mali dio najveće glazbene večeri u posljednjih 25 godina. Vjerujem da su naši darovi tako dobro prihvaćeni jer variraju od funkcionalnih do nevjerojatnih, a istodobno prihvaćaju inkluzivnost i filantropiju'', pojasnio je Fary.

Njegov tim podijelit će oko 145 vrećica, a Hollywood Reporter otkrio je njihov sadržaj koji je raznolik.

Naime, u luksuznoj poklon vrećici naći će se doslovno sve – od igle do slona.

''Uključivat će veganski napitak iz 1MD Nutritiona, knjigu Mitchella S. Jacksona ''Fly: The Big Book of Basketball Fashion'' izdavača Artisan Books, prijenosna, antimikrobni prekrivač za sjedala te torbica za osobne stvari poput torbica iz BAGCEIT-a., preparate za kožu brenda Banila Co., hranilice za ptice Bird Buddy, prijenosni blender BlendQuik, slatkiše Brownie Points, seansu s mađioničarem i mentalistom poznatim kao ''Carl Reads Minds'', proizvode za njegu kože Danucera, Dyson Zone slušalice, proizvode EpicLight Beauty brenda, ekskluzivni pristup VIP uslugama iz FLY LYFE agencije, mini Furby Furblets elektroničke igračke, proizvode marke Garnier, serum i kremu brenda Goodal, terapiju crvenim svjetlom ''Helight'', obuću marke HEYDUDE shoes, knjigu Vicki Sokolik ''If You See Them'', žvakaće gume iHerb, proizvode od Ilmma Beautyja, Inaru čokolade, preparate za njegu kože INSTYTUTUM, raznovrsna pakiranja Karma Nutsa, proizvode za kosu Kérastase, KISS Cosmetics proizvode, KUDO Protein kokice, mješavine za palačinke i vafle marke Living Prana, preparate L'Oréala i izdanje društvene igre ''Monopoly Knockout'' i proizvode Music Connectiona'', piše Hollywood Reporter i nastavlja.

''Fary će ondje staviti i gurmansku sol ''Nana‘s All Purpose Alkaline'' brenda začina, probiotičke jogurte od jagoda Nature's Gardena, proizvode NaturGeeksa, torbu s osam džepova Olympia USA, pozlaćeni prsten za regulaciju glasnica tvrtke OOVO, nagrađivanu pametnu igračku za djecu pod nazivom ''Orboot'' tvrtke PlayShifu, čarape tvrtke Pair of Thieves, proizvode tvrtke Pardon My Fro, kapu tvrtke PETA, pića tvrtke Poppi, časopis tvrtke Power of Positivity, klasičnu torbu tvrtke Sattaché, predmete robne marke odjeće usmjerene na mentalno zdravlje ''SEE THE WAY I SEE'', serum tvrtke Serucell, artikle za održavanje nakita tvrtke Shinery, hranu za pse i mačke kanadske proizvodnje Smack Pet Food, Soapy Faith ulje za tijelo, proizvode za njegu kože tvrtke SOLAWAVE, knjigu tvrtke STEM4Real, poslastice tvrtke Sugarfina, artikle iz linije za njegu kose za muškarce The Hair Forge, šampon i regenerator tvrtke TRUSS Professional, proizvode stručnjaka za kosu Wella Professionals, preparate za njegu kose, kože i tijela tvrtke WEN by Chaz Dean, vaučer za savjetovanje o spavanju brenda Wesper i električni otvarač za pjenušava vina tvrtke Wine Enthusiast.''

Nakon ovog pozamašnog popisa, svatko bi poželio sudjelovati na dodjeli Grammyja, ali glazbene zvijezde ipak će biti sretnije ukoliko dobiju kipić zbog kojeg se dodjela i održava.

